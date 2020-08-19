DAHA önce avukatı aracılığıyla suçunu itiraf eden, hakim ve savcının sorularını yanıtlayan sanık, bugünkü duruşmada bu kez müdahil avukatlarının sorularını yanıtladı. Lübcke’nin çocuklarının ve eşinin avukatları sanığa ağırlıklı olarak cinayet öncesiyle ilgili sorular sordu. Avukatların, cinayetten önce birileriyle cinayetle ilgili konuşup konuşmadığını ve birilerinin daha cinayette parmağının olup olmadığı yönündeki sorularına Ernst, “Benim sırdaşım yok” cevabını verdi. Sanık suç ortağı diğer sanık Markus H.’nin cinayetle ilgili birileriyle konuşup konuşmadığını ise bilmediğini söyledi.