Sırbistan’dan, Kuzey Makedonya sınırına takviye

STEFANOVİC, pazartesi günü sınır geçişleriyle ilgili alınacak önlemler konusunda Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto ile görüştüğünü belirtti. Stefanovic yaptığı açıklamada, “Şu anda ülkemizin topraklarında yaklaşık 6 bin göçmen var. Sırbistan göçmenler için durak olmayacak. Ayrıca kimse geri dönüp Sırbistan’a yüz binlerce göçmeni yerleştiremeyecek” ifadelerini kullandı. Stefanoviç, çoğu göçmenin ülkeye Kuzey Makedonya üzerinden geldiğini ve polis güçlerini Yunanistan-Kuzey Makedonya sınırına yerleştirdiğini belirtti.