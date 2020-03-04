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Avrupa
İHA
Haber Giriş: 04.03.2020 - 12:00,Son Güncelleme:/

Sırbistan’dan, Kuzey Makedonya sınırına takviye

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Sırbistan’dan, Kuzey Makedonya sınırına takviye
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Sırbistan İçişleri Bakanı Nebojsa Stefanovic, ülkelerinde yaklaşık 6 bin göçmen olduğunu, Türkiye’den hızlı bir göçmen akını meydana gelmesi durumunda güvenlik güçlerinin sınırlarını savunmaya hazır olduğunu söyledi.

STEFANOVİC, pazartesi günü sınır geçişleriyle ilgili alınacak önlemler konusunda Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto ile görüştüğünü belirtti. Stefanovic yaptığı açıklamada, “Şu anda ülkemizin topraklarında yaklaşık 6 bin göçmen var. Sırbistan göçmenler için durak olmayacak. Ayrıca kimse geri dönüp Sırbistan’a yüz binlerce göçmeni yerleştiremeyecek” ifadelerini kullandı. Stefanoviç, çoğu göçmenin ülkeye Kuzey Makedonya üzerinden geldiğini ve polis güçlerini Yunanistan-Kuzey Makedonya sınırına yerleştirdiğini belirtti.

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