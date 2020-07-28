Sırbistan’a servet bıraktık

SIRBİSTAN maliye yetkililerinin verdiği bilgiye göre son 2013’ten bu yana neredeyse tamamı Türklere ait olan ve gümrüklerde beyan edilmediği için el konulan 30 milyon Euro ülke bütçesine aktarıldı. Sırp yetkililer ele geçirilen parayla ilgili şu bilgiyi paylaştı: “1 Ocak’tan 2020’den 21 Temmuz 2020’ye kadar yapılan kontrollerde 5.4 milyon Euro’ya el konuldu. Gümrük kontrolleri sırasında 2019’da el konulan para miktarı ise 3 milyon Euro’ydu. Pandemi sırasında ortaya çıkan güvensizlik hissi nedeniyle bu yıl gümrüklerden beyan dışı daha fazla nakit para, ziynet eşyaları ve değerli kişisel eşyalar geçirilmek istendi. Beyan edilmediği için el konulan para devlet bütçesine doğrudan aktarılıyor ve hastane, okul ile yol inşaatında kullanılıyor. Kimi zaman emekliler ve çocukların ihtiyaçları için harcanıyor kimi zaman da kamu personelinin giderleri karşılanıyor. Paranın büyük bölümü Türklere ait. Ana vatanlarına giderken gümrüklerde beyan etmiyorlar. Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin sınırlarında kontroller titizlikle yapılmadığı için oradan parayı rahatlıkla geçiriyorlar. Bizim gümrüklerde ise yapılan sıkı kontroller sayesinde neredeyse her gün gümrük mevzuatına aykırı şekilde ülkeye para sokan Türkler tespit ediliyor. Beyan edilmediği için yüksek miktardaki paraya el konuluyor.” ÇAY PAKETİNDE 58 BİN EURO

Yetkililerin verdiği bilgiye göre paralar genellikle otomobillerin değişik bölümlerinde gizleniyor. Gümrük polisleri kimi zaman da parayı yastık, ayakkabı, kemer ve giysilerin içinde ele geçiriyor. Yolda yemek için hazırlanan gıdaların arasına bile saklandığı oluyor. Temmuz ayının başında nişanlısıyla birlikte Türkiye’ye tatile giderken Sırbistan gümrüğünde yakalanan Türk iş insanının otomobilinde 400 bin Euro bulunmuş, para otomobilin arka koltuğundaki iki yastığın içinden çıkmıştı. İki gün tutuklu kalan iş insanı ile nişanlısı, nöbetçi mahkemeyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı. Yaklaşık iki hafta önce yine Almanya’da yaşayan bir Türk vatandaşının 200 bin Euro’suna gümrükte beyan etmediği için el konuldu. Gümrük polisleri yaptıkları kontrollerde çay paketlerine 58 bin Euro ile 1 kolye ve 8 altın bilezik gizlenmiş bulurken, başka bir yolcunun valizinin alt kısmında gizlenmiş halde 60 bin Euro ele geçirdi. Bir başka kontrol sırasında otomobilin gizli bölümlerine 220 bin Euro saklayan da yakalandı. Yeleğinin içine dikilmiş özel bölümlerde 183 bin Euro gizleyen bir kişi hakkında da yasal işlem yapıldı.

10 BİN EURO’YU GEÇMESİN

Türkiye’nin Belgrad Büyükelçiliği ise konuyla ilgili Hürriyet’e şu bilgiyi verdi: “Sırbistan’a girişte 18 yaşın üstündeki her bir kişi 10 bin Euro’ya kadar beyan etmeden ülkeye nakit parayla giriş yapabiliyor. 10 bin Euro’nun üzerindeki miktarın beyan edilmesi zorunluluğu var. Aynı şekilde ziynet ve kişisel eşyaların değeri de 10 bin Euro’nun üzerinde ise beyan edilmeli. Beyan etmeyen kişiler, kontroller sırasında Sırbistan sınır görevlilerince tespit edilmekte ve bu kişiler mahkemeye sevk edilerek, söz konusu para, ziynet ve kişisel eşyaya yetkili makamlarca el konulmaktadır.”