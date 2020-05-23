Sırbistan, gurbetçilerin tepki gösterdiği karardan vazgeçti

GURBETÇİLERİN sık takip ettiği Sılayolu internet sitesinin verdiği habere göre, önceki güne kadar koronavirüs testi isteyen Sırbistan’ın, gelen tepkiler üzerine bu kararından vazgeçtiği bildirildi. Sırbistan hükümeti tarafından yapılan açıklamaya göre, 22 Mayıs’tan itibaren Sırbistan’a açılan tüm sınır kapılarının yeniden açıldığı belirtiliyor. Açıklamada, Sırbistan’a girişte Kovid-19 taşınmadığına dair test sonucu gösterme, sonrasında karantinaya alınma gibi uygulamaların kaldırıldığı bildiriliyor. Yolcular, sınırda herhangi bir ek belge göstermeden ülkeye giriş yapabilecek. Yapılan açıklamaya göre ülkeye giriş yapanlara sadece virüsle ilgili bilgi dağıtılacak. Ülkeye giriş yapan yolculardan test istenmeyeceği gibi yabancıların karantina altında tutulmayacağı da bildirildi. Sırbistan’a giriş yapanlar ülkede hâlâ koronavirüs salgını riskinin olduğu hakkında bilgilendirilerek, seyahat esnasında oluşabilecek olumsuzluklardan kişilerin kendi sorumlulukları dahilinde olduğu konusunda bilgi broşürleri dağıtılacak.

Türkiye’ye gidişte en sık kullanılan yolların üzerinde bulunan Macaristan da ülkeye girişlerde yeni düzenlemeler getirdi. Yapılan resmi açıklamada, Macaristan’dan transit geçişler için geçiş izin belgesi istenmeyeceği belirtilirken, koronavirüs testi uygulamasından da vazgeçildiği açıkladı. Ancak Macaristan’dan geçecek yolcuların sınırlardan geçişlerine belli saatlerde izin verileceği bildirildi.