Sırada rekor kupası var

Bayern Münih destan yazmaya devam ediyor! Almanya Süper Kupası’nda Dortmund’u 3-2 yenen Alman Panzeri’nin hedefi artık Barcelona’nın 2009 yılında başardığı 6 kupalı sezona ortak olmak, yani bunu dünyada başaran 2. takım olmak! Hansi Flick'in takımın başına geçmesiyle yeniden toparlanan ve peş peşe kupalar kaldıran Bayern Münih, beşinci kupasını çarşamba akşamı kazandı. Almanya Süper Kupası finalinde Borussia Dortmund'u 3-2 yenen Bayern Münih, üç ayda beşinci kupasını kaldırdı.

Münih Allianz Arena'da seyircisiz olanan final maçını Alman kadın hakem Bibiana Steinhaus yönetti. Steinhaus'un son kez düdük çaldığı maçın 18. dakikasında Fransız futbolcu Tolisso ile öne geçen Bayern Münih, 32. dakikada bu kez Müller'in kafa golüyle farkı 2'ye çıkardı: 2-0. Bayern Münih'in maça ağırlığını koyduğu dakikalarda Borussia Dortmund Brandt ile gol buldu. Cezaalanı içinde önünde bulduğu topa düzgün vuran Brandt, 39. dakikada Neuer'i avladı, skoru 2-1'e getirdi. Maçın ikinci yarısında Dortmund daha etkili oynadı. 55. dakikada Haaland ile skoru eşitledi: 2-2. Maçın en iyi isimlerinden Kimmisch, 82. dakikada attığı golle Bayern Münih'i 3-2 öne geçirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Bayern Münih kaçı ve kupayı kazandı.

Bayern Münih haziran ayının sonundan Eylül ayı sına kadar geçen üç aylık süreçte Bundesliga, Almanya Futbol Federasyonu Kupası, Şampiyonlar Ligi Kupası ve UEFA Süper Kupası'nın ardından Almanya Süper Kupası'nı da müzesine götürmüş oldu. Bir futbol takımının kazanabileceği tüm kupaları kazanan 2009-Barcelona takımı, bu sezon 6 kupa kazanarak futbol tarihinde bir ilki başarmıştı!

Lig, Kupa, Süper Kupa, Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupa ve Dünya Kulüpler Kupası’nı kazanan Barcelona’nın yanına 2021’de Bayern Münih de gelebilir.

Alman devi, 2021’de düzenlenecek Dünya Kulüpler Kupası’nda da mutlak favori durumunda!