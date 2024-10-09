Sıra Dünya Şampiyonluğu'nda

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MMA kısa adıyla tanınan Karma Dövüş Sanatlarında önce Almanya’nın sonra Avrupa birincisi olan Kerim Engizek, kendi sikletinde kafes dövüşünde tarih yazmak için gözünü dünya şampiyonluğuna dikti. 12 Ekim cumartesi günü saat 17.00’de orta siklet dünya şampiyonluğu için Almanya’nın Frankfurt kentindeki “Deutsche Bank Park” stadyumunda, Çek kafes dövüşçü Patrik Kincl’e karşı elinde Türk bayrağıyla ringe çıkacak olan Kerim Engizek, dünya şampiyonluğunu kazanarak yeni nesillere örnek olmak istediğini söyledi.

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Almanya’nın Düsseldorf kentinde doğan, küçük yaşta boks sporuna başlayan ve zamanla kafes dövüşüne gönül bağlayarak başarıdan başarıya koşan 33 yaşındaki Kerim Engizek, özel televizyon kanallarından ntv/RTL’e verdiği demeçte,“MMA benim birçok budalılık ve delilik yapmamı engelledi işte bu nedenle de hedefim gençlere iyi bir örnek olmaktır. Çocukluğum ve gençliğim, geçmişim hiç de kolay geçmedi. Teşekkür edeceğim elimden tutan birileri de olmadı. Ben gençlere sokaktan, en alttan gelerek disiplinli ve düzgün bir yaşam sürdürülebileceğini göstermek istiyorum” dedi.

Profesyonel olarak yaptığı son 14 kafes dövüşünün hepsini de kazanan ve Türk bayrağıyla Türkiye adına dövüşmekten her zaman gurur duyduğunu vurgulayan Kerim Engizek, hedefinin dünya şampiyonluğu olduğunu söyledi. OKTAGON 62’nin, Alman Futbol 1. Lig (Bundesliga) takımlarından Eintracht Frankfurt’un da maçlarının yapıldığı, Alman müzik grubu Rammstein’ın konserler verdiği “Deutsche Bank Park” stadyumuna ilk kez taşıdığı MMA kafes dövüşünü, 60 bine yakın sporseveren izlemesi beklenmekte.

Kerim Engizek kimdir?

Kerim Engizek 1991 yılında Düsseldorf’ta doğdu. Anne-babasının geçimsizlik nedeniyle ayrılmaları üzerine kendisinden küçük kardeşi Metin’le birlikte Gençlik Dairesi tarafından henüz 7 yaşındayken kimsesiz çocuklar yurduna yerleştirildi. Kardeşi Metin’e hem abilik hem annelik hem de babalık yaptı. Okula giderken kendisini ve kardeşini korumak için küçük yaşta boks sporuna başladı. Parası olmadığı için zaman zaman antrenmanlara bilet almadan kaçak olarak otobüsle gidip geldi. Kaçak yolculuk yaparken yakalandığı için antrenmanlara ara vermek zorunda bile kaldı. Cep harçlığı kazanmak için yıllarca çeşitli yerlerin girişlerinde kapıcı ve güvenlik elemanı olarak çalıştı. 20 yaşından sonra kararlı bir şekilde yeniden boksa başlayıp başarılı olunca kafes dövüşçüsü olarak Leverkusen Boks Takımı’na girdi. 2013 yılından beri profesyonel kafes dövüşçüsü olarak ringe çıkan Kerim Engizek, önce orta siklet Almanya sonra da Avrupa şampiyonu oldu. Sıra şimdi orta siklet dünya şampiyonluğunda.