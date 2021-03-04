‘Sinirlerimize hakim olmalıyız’

BAVYERA hükümetinin sağlık, eğitim ve ekonomi bakanlarıyla birlikte federal düzeyde alınan kararları değerlendiren Bavyera Eyalet Başbakanı Markus Söder, “Korona kısıtlamalarına ancak ve ancak dikkatli önlemler dahilinde son verebiliriz. Açılma ana kriteri vakaların 100 bin kişide 50’nin altına düşmesi olacaktır” diye konuştu.

AÇILMALAR KADEME KADEME OLUR

Sözlerine “Milyonlarca insanın yaşamı ve gençlerin geleceği söz konusu, o yüzden çok dikkatli olmalıyız. Açılmalar ancak kademe kademe yapılabilir” diye devam eden Söder, vakaların 100 bin kişide 50’nin altına düşmesi durumunda tüm her yerin açılabileceğini dile getirdi. Söder, sıkı önlemler dahilinde mart ayını atlattıktan sonra normalleşmenin başlayabileceğini kaydetti.



ÜÇÜNCÜ DALGA UYARISI

Açılmalarına rağmen kendisinin henüz daha kuaföre gitmediğini söyleyen Söder, “Kalbimiz hemen normale dönelim istiyor, fakat aklımız aman dikkat diyor” ifadelerine yer verdi. Mutasyonlu virüs vakalarının hızla arttığına işaret eden Eyalet Başbakanı, “Eğer ailede bir kişi mutasyonlu virüse yakalanırsa, hemen tüm aileyi sarıyor” diyerek üçüncü dalganın gelebileceği uyarısında bulundu.



YÜZ YÜZE EĞİTİM 15 MART’TA GENİŞLETİLECEK

Diğer yandan önümüzdeki Paskalya tatilinin söylentilere rağmen kısaltılmayacağını kaydeden Söder, Bavyera eyaletindeki yüz yüze eğitimin 15 Mart tarihinden itibaren genişletileceğini duyurdu. Buna göre vaka oranı 100’ün üzerinde olmayan tüm yerleşim yerlerinde orta eğitim okullarındaki dersler yüz yüze yapılacak.