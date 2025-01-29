‘Sınırları Aşan Kadınlar’dan anlamlı etkinlik

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DERNEK üyeleri için 2025 yılı etkinlik takviminin paylaşıldığı akşamda kariyer planlama, kişisel eğitim, psikolojik destek, çocuk etkinlikleri ve daha birçok online yüz yüze atölyelerin yapılacağı misafirlere anlatıldı. Gecede, Ayşe Loose, Melissa Esin ve Aysun Kayaoğlu’nun ilham veren hikâyeleri dinlendi. Anlatılanların içinde herkes kendisinden bir şeyler buldu. Grup kadınlarının hazırladığı ‘Kendi hikayemi yazıyorum’ projesi büyük beğeni aldı. Didem Karanfil, Nuriye Özarslan ve Meltem Bolat’ın kaleme aldığı, Vildan Özdemir Kara’nın yönettiği ‘Yolun Ötesi’ adlı performans da izleyenlerin iç ses oldu. Müzisyen Kaan Şen’in müzik dinletisiyle etkinlik sona erdi.

