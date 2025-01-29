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‘Sınırları Aşan Kadınlar’dan anlamlı etkinlik

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#Sınırları Aşan Kadınlar Derneği#Göç Hikâyeleri Üçüncü Etkinliği#Fatma Taşan
‘Sınırları Aşan Kadınlar’dan anlamlı etkinlik
Oluşturulma Tarihi: Ocak 29, 2025 12:28

Sınırları Aşan Kadınlar (Saka e.V.) Göç Hikâyeleri üçüncü etkinliği gerçekleştirildi. Etkinliğe Nürnberg Başkonsolosu Fatma Taşan Cebeci’nin de katıldı.

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DERNEK üyeleri için 2025 yılı etkinlik takviminin paylaşıldığı akşamda kariyer planlama, kişisel eğitim, psikolojik destek, çocuk etkinlikleri ve daha birçok online yüz yüze atölyelerin yapılacağı misafirlere anlatıldı. Gecede, Ayşe Loose, Melissa Esin ve Aysun Kayaoğlu’nun ilham veren hikâyeleri dinlendi. Anlatılanların içinde herkes kendisinden bir şeyler buldu. Grup kadınlarının hazırladığı ‘Kendi hikayemi yazıyorum’ projesi büyük beğeni aldı. Didem Karanfil, Nuriye Özarslan ve Meltem Bolat’ın kaleme aldığı, Vildan Özdemir Kara’nın yönettiği ‘Yolun Ötesi’ adlı performans da izleyenlerin iç ses oldu. Müzisyen Kaan Şen’in müzik dinletisiyle etkinlik sona erdi.

‘Sınırları Aşan Kadınlar’dan anlamlı etkinlik

‘Sınırları Aşan Kadınlar’dan anlamlı etkinlik

‘Sınırları Aşan Kadınlar’dan anlamlı etkinlik



 

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#Sınırları Aşan Kadınlar Derneği#Göç Hikâyeleri Üçüncü Etkinliği#Fatma Taşan

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