‘Sınırları Aşan Kadınlar Derneği’ açıldı

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2018 yılından bu yana ‘Göçmen Kadınlar Bayern’ inisiyatifi adı altında toplanan kadınlar, sosyal entegrasyon ve dayanışmayı destekleyen birçok başarılı etkinlik gerçekleştirmişti. Şimdi ise bu güç birliğini daha ileriye taşıyarak resmileştiler. Derneğin idare heyeti şu isimlerden oluştu: Ebru Sarı (başkan), Arzu Mumcu İlarslan (başkan yardımcısı) Emine Boztepe (sekreter), Gamze Kaynak (sayman), Vildan Özdemir Kara, Ahsen Özdemir, Pınar Bayraktar, Hacer Kuru, Seda Öztürk. Kulturladen-Loni-Ubler-Haus’ta gerçekleşen açılış, çeşitli sanatsal ve kültürel programlarla taçlandı. Türkçe moderatörlüğünü Vildan Özdemir Kara’nın, Almanca moderatörlüğünü ise Ocandan Sarp’ın gerçekleştirdiği açılışa, Nürnberg Başkonsolosu Sayın Fatma Taşan Cebeci, Nürnberg Belediye Meclisi Üyeleri, entegrasyon uzmanları ve dernek üyeleri olmak üzere çok sayıda kişi katıldı. Açılıştı, SAKA’nın hedeflerini ve misyonunu vurgulayan bir sunum yapıldı.



Başkonsolos Cebeci burada yaptığı konuşmasında, “Bugün burada sadece bir derneğin açılışını değil, aynı zamanda kadınların gücünü, dayanışmasını ve birlikte sınırları aşma kararlılığını kutluyoruz. Kadın, toplumun temel taşıdır. Kadınların deneyimlerini paylaşabileceği, birbirlerine destek olabileceği, yeni fırsatlar yaratabileceği ortamı oluşturduğunuz için bir kadın olarak sizlere ayrıca teşekkür ederim” dedi.Dernek başkanı Ebru Sarı ise şunları söyledi: “‘Göçmen Kadınlar Bayern’ inisiyatifi olarak geçtiğimiz 1.5 sene içinde tahminlerimizin de ötesinde bir güçle çok güzel etkinliklere imza attık. Ve gördük ki, çok daha fazlasını yapabiliriz. Bu nedenle daha da kapsayıcı olmak adına yeni ismimizle kurduğumuz ‘Sınırları Aşan Kadınlar-SAKA e.V.’ derneğimizin açılış gününü burada sizlerle paylaşmaktan büyük mutluluk duyuyorum.”Kadınların el emeğiyle hazırladığı renkli dantellerle süslenen Kulturladen-Loni-Ubler-Haus’un bahçesindeki ağaç, göçmen kadınların dayanışmasının ve kültürel miraslarının sembolü olarak açılışın önemli bir parçası oldu. Açılışın ardından düzenlenen kokteyl ve networking etkinliğiyle konuklar birbirleriyle tanışma fırsatı buldu. SAKA’nın yeni formatı olan SAKAMuse’un ilk konuğu Merve Gezer, ilham veren konuşmasıyla beğeni topladı. Ardından, vokalde Ahsen Özdemir ve ona eşlik eden müzisyenler Volkan Özdemir, Mete Kuru ve Esma Uçan’ın canlı müzik performansıyla program sona erdi.