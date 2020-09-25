MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa HaberleriSınırlar yeniden kapanmasın!
GeriAvrupa Sınırlar yeniden kapanmasın!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Avrupa
BERLİN- Fotoğraf: dpa
Haber Giriş: 25.09.2020 - 14:55 | Son Güncelleme:

Sınırlar yeniden kapanmasın!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sınırlar yeniden kapanmasın!
Abone Olgoogle-news

Korona salgınının Avrupa’da yeniden yükselmesi üzerine Die Welt gazetesine konuşan Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, “Hepimiz için önemli olan sınırların açık tutulması” dedi.

KORONA salgınının Avrupa’da yeniden yükselişe geçmesi ülkeleri tedirgi etti. AB Komisyonu mart ayında olduğu gibi sınırların yeniden tamamen kapanma tehlikesine karşı uyardı ve bunun yaşanmaması için şimdiden tedbir alınmasını istedi. Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, AB içinde sınırların yeniden tamamen kapanmasına karşı çıktı. Die Welt gazetesine konuşan Kurz, mal ve insanların serbest dolaşımının ekonominin yeniden canlanması için önemini vurguladı. Kurz, “Hepimiz için önemli olan sınırların açık tutulması” dedi. AB içinde seyahat uyarılarını da eleştiren Kurz, “Sadece seyahat uyarıları yerine AB’nin dünyayla ticaretini mümkün kılacak ticari seyahatlere imkân tanıyan başka yeni uygulamalara ihtiyaç var” diye konuştu.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle