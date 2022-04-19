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Sınırda Yunan zulmü: Göçmenleri ölüme terk ettiler

#Sara Hadidi#Kapıkule Sınır Kapısı#AVRUPADAN HABER
Sınırda Yunan zulmü: Göçmenleri ölüme terk ettiler

Yunanistan güvenlik güçleri tarafından 100’e yakın göçmen, ayakkabıları, elbiseleri ve değerli eşyaları alınarak yalın ayak Kapıkule Sınır Kapısı yakınlarına gönderildi.

 

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100’e yakın Suriye ve Afganistan uyruklu göçmen, Kapıkule Sınır Kapısı’nda donmak üzereyken bulundu. Avrupa’ya geçmek isteyen göçmenler, bir kez daha Yunan güçlerinin zulmüne uğradı. Yunanistan birlikleri tarafından değerli eşyaları alınan göçmenler, yaşadıklarını anlattı. Göçmenlerin arasında bulunan tek kadın olan Suriyeli Sara Hadidi, annesinden ödünç aldığı altınları Yunan askerinin zorla gasp ettiğini söyledi. Sara’ya gazeteciler bot ve giyecek verdi. Daha sonra jandarma ekipleri tarafından toplama noktasına götürülen göçmenler, yiyecek ve giyecek ihtiyaçları karşılandıktan sonra geri gönderme merkezine teslim edildi.

Sınırda Yunan zulmü: Göçmenleri ölüme terk ettiler

Sara Hadidi

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Yunanistan güçlerinin köpekleri üzerlerine saldığını belirten Sara Hadidi, şunları söyledi: “Sonra bizi gözaltına alıp, kadın erkek demeden sıra dayağına çektiler. Benim de altınlarımı, giysilerimi, yani anlayacağınız her şeyimi aldılar. Yunan askeri her şeyimize el koydu, erzak çantalarımıza bile. Bizi yağmurda ve soğukta aç, sefil bıraktılar. Biz sadece karşıya geçmek istiyoruz ama onlar izin vermiyorlar. Üstüne bir de zulmediyorlar. 2 gündür yağmurlu ve soğuk havada dışarda mahsur kaldık. Allah’tan çocuklar babaannelerinin yanındaydı da onlar gelmedi.”

Sınırda Yunan zulmü: Göçmenleri ölüme terk ettiler
TÜRK ASKERİ YARDIM ETTİ
Türk askerlerinin her zaman kendilerine yardım ettiği için minnettar olduğunu belirten Havad Cesim, “Yunan askeri bizi yakalayıp çanta, telefon, para neyimiz varsa hepsini aldı. Türk askeri ise bu olay sonunda bize yiyecek, içecek, giyecek ve araba dahil olmak üzere her türlü ihtiyacımızda destek oldu. Üstüne dikkatli olmamız için bizi uyardı. Yardımlarını esirgemediler” diye konuştu.
Yunan güçlerinin kendilerini soyduğunu söyleyen Ali Hayzin ise, “Zalim Yunan bizi yakalayıp her şeyimizi almakla kalmadı, bizi bu yağmur ve soğukta çok mağdur bir durumda bıraktı. Ne yazık ki elimizde bir şey bırakmadılar. Ne para ne telefon, yani anlayacağınız bizi soydular ve yalın ayak bıraktılar. Şükür ki, Türkiye Müslümanları bize çok merhametli davrandı. Halkı, jandarması, polisi hepsi seferber oldu. Allah hepsinden razı olsun. Yunan ve Bulgar zulmü bizi mahvetti. Ama Türkiye yardımını esirgemedi. Türkiye çok güzel bir yer ve Müslüman bir ülke. Şimdi ise İstanbul’a döneceğiz” dedi.
Sınırda Yunan zulmü: Göçmenleri ölüme terk ettiler

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#Sara Hadidi#Kapıkule Sınır Kapısı#AVRUPADAN HABER

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