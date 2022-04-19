Sınırda Yunan zulmü: Göçmenleri ölüme terk ettiler

100’e yakın Suriye ve Afganistan uyruklu göçmen, Kapıkule Sınır Kapısı’nda donmak üzereyken bulundu. Avrupa’ya geçmek isteyen göçmenler, bir kez daha Yunan güçlerinin zulmüne uğradı. Yunanistan birlikleri tarafından değerli eşyaları alınan göçmenler, yaşadıklarını anlattı. Göçmenlerin arasında bulunan tek kadın olan Suriyeli Sara Hadidi, annesinden ödünç aldığı altınları Yunan askerinin zorla gasp ettiğini söyledi. Sara’ya gazeteciler bot ve giyecek verdi. Daha sonra jandarma ekipleri tarafından toplama noktasına götürülen göçmenler, yiyecek ve giyecek ihtiyaçları karşılandıktan sonra geri gönderme merkezine teslim edildi.
Yunanistan güçlerinin köpekleri üzerlerine saldığını belirten Sara Hadidi, şunları söyledi: “Sonra bizi gözaltına alıp, kadın erkek demeden sıra dayağına çektiler. Benim de altınlarımı, giysilerimi, yani anlayacağınız her şeyimi aldılar. Yunan askeri her şeyimize el koydu, erzak çantalarımıza bile. Bizi yağmurda ve soğukta aç, sefil bıraktılar. Biz sadece karşıya geçmek istiyoruz ama onlar izin vermiyorlar. Üstüne bir de zulmediyorlar. 2 gündür yağmurlu ve soğuk havada dışarda mahsur kaldık. Allah’tan çocuklar babaannelerinin yanındaydı da onlar gelmedi.”