Sınırda çalışanlar isyan etti: ‘Evimize gitmemize izin verin’

GÖSTERİCİLER, hükümetin koronavirüsle mücadele kapsamında aldığı önlemler dahilinde 27 Mart itibarıyla sınırın kapatılması nedeniyle mağdur olduklarını dile getirdi. Binlerce kişinin sınırın bir tarafında çalıştığını, diğer tarafında ikâmet ettiğini ifade eden göstericiler, artık işlerine ya da evlerine dönmek istediklerini belirtti. ‘Eve gitmemize izin verin’, ‘İşe gitmemize izin verin’ yazılı pankartların taşındığı gösterilerde protestocular hükümetten sınır geçişlerini kolaylaştıracak bir çözüm bulmasını istedi. Protestoculara sınırın Almanya tarafında kalan aileleri de destek verdi.





Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki’nin açıkladığı kararnameye göre, Polonya sınırları tüm yabancılara kapalı olurken, ülkeye giriş yapacak tüm Polonya vatandaşları ve oturumu olan yabancılar ise 14 gün süresince karantinaya alınıyor. Öte yandan, tüm uçuşların 25 Nisan’a kadar askıya alındığı Polonya’da koronavirüsün pik yapma dönemi olunduğundan bu sürenin 9 Mayıs’a kadar uzatılması kararlaştırıldı.