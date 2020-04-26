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Avrupa
İHA
Haber Giriş: 26.04.2020 - 11:25,Son Güncelleme:

Sınırda çalışanlar isyan etti: ‘Evimize gitmemize izin verin’

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Sınırda çalışanlar isyan etti: ‘Evimize gitmemize izin verin’
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Polonyalılar, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında kapalı olan Polonya-Almanya sınır geçişlerinin açılması için protesto gösterileri düzenledi. Ülkenin Almanya’ya sınırı olan Zgorzelec, Gubin, Slubice, Porajow, Rosowek kentlerinde düzenlenen gösterilere yüzlerce Polonyalı katıldı.

GÖSTERİCİLER, hükümetin koronavirüsle mücadele kapsamında aldığı önlemler dahilinde 27 Mart itibarıyla sınırın kapatılması nedeniyle mağdur olduklarını dile getirdi. Binlerce kişinin sınırın bir tarafında çalıştığını, diğer tarafında ikâmet ettiğini ifade eden göstericiler, artık işlerine ya da evlerine dönmek istediklerini belirtti. ‘Eve gitmemize izin verin’, ‘İşe gitmemize izin verin’ yazılı pankartların taşındığı gösterilerde protestocular hükümetten sınır geçişlerini kolaylaştıracak bir çözüm bulmasını istedi. Protestoculara sınırın Almanya tarafında kalan aileleri de destek verdi.

Sınırda çalışanlar isyan etti: ‘Evimize gitmemize izin verin’


Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki’nin açıkladığı kararnameye göre, Polonya sınırları tüm yabancılara kapalı olurken, ülkeye giriş yapacak tüm Polonya vatandaşları ve oturumu olan yabancılar ise 14 gün süresince karantinaya alınıyor. Öte yandan, tüm uçuşların 25 Nisan’a kadar askıya alındığı Polonya’da koronavirüsün pik yapma dönemi olunduğundan bu sürenin 9 Mayıs’a kadar uzatılması kararlaştırıldı.

Sınırda çalışanlar isyan etti: ‘Evimize gitmemize izin verin’

Sınırda çalışanlar isyan etti: ‘Evimize gitmemize izin verin’

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