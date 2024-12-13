Sınır kontrollerinde 1.159 yasa dışı giriş tespit edildi

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BUNA göre 726 kişi Fransa, 370 kişi Lüksemburg ve 63 kişi Belçika sınırından Almanya’ya girmeye çalışırken yakalandı. 776 kişi sınırdan geri çevrilirken, bazıları sınır geçişini tamamladıktan sonra sınır dışı edildi. Ancak bu uygulama, özellikle sınır bölgelerindeki günlük yaşamı ve iş trafiğini ciddi şekilde etkilediği için eleştiriliyor. Sınır kontrollerine en çok Lüksemburg tepki gösterirken bir tepki de Almanya’dan geldi. Rheinland-Pfalz İçişleri Bakanı Michael Ebling, “Bu tedbirler ekonomik ve kültürel ilişkileri zayıflatıyor, günlük iş akışını olumsuz etkiliyor” dedi. Lüksemburg Başbakanı Luc Frieden ise, kontrollerin hem vatandaşlara hem de ekonomiye zarar verdiğini belirterek yasal itirazda bulunacaklarını açıkladı.