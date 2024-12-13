Sınır kontrollerinde 1.159 yasa dışı giriş tespit edildi

BERLİN - Fotoğraflar: dpa
Oluşturulma Tarihi: Aralık 13, 2024 11:18
Almanya’da tartışma yaratan sınır kontrolleriyle ilgili veriler açıklandı. Fransa, Belçika ve Lüksemburg’da yaklaşık 3 ay önce başlayan sınır kontrollerinde 1.159 kişinin ülkeye yasa dışı girişi tespit edildi.
BUNA göre 726 kişi Fransa, 370 kişi Lüksemburg ve 63 kişi Belçika sınırından Almanya’ya girmeye çalışırken yakalandı. 776 kişi sınırdan geri çevrilirken, bazıları sınır geçişini tamamladıktan sonra sınır dışı edildi. Ancak bu uygulama, özellikle sınır bölgelerindeki günlük yaşamı ve iş trafiğini ciddi şekilde etkilediği için eleştiriliyor. Sınır kontrollerine en çok Lüksemburg tepki gösterirken bir tepki de Almanya’dan geldi. Rheinland-Pfalz İçişleri Bakanı Michael Ebling, “Bu tedbirler ekonomik ve kültürel ilişkileri zayıflatıyor, günlük iş akışını olumsuz etkiliyor” dedi. Lüksemburg Başbakanı Luc Frieden ise, kontrollerin hem vatandaşlara hem de ekonomiye zarar verdiğini belirterek yasal itirazda bulunacaklarını açıkladı.
‘BU ZOR DÖNEMİ ATLATACAK’
Federal İçişleri Bakanı Nancy Faeser, kontrollerin Mart 2025’ten sonra da uzatılabileceğini duyurmustu. Ancak, 23 Şubat 2025’teki seçimler
sonucunda politikanın nasıl şekilleneceği net değil. Sınırdaki yerel yetkililer ve halk ise uzatma kararının büyük rahatsızlık yaratacağını ifade ediyor. Lüksemburg’un Schengen kasabasında 2025 yılında, Schengen Anlaşması’nın 40. yılı kutlanacak. Ancak sınır kontrollerinin devam etmesi, anlaşmanın ruhuyla çeliştiği gerekçesiyle büyük eleştiri topluyor. Kasaba Belediye Başkanı Michel Gloden, “Schengen yaşıyor ve bu zor dönemi de atlatacak” diyerek anlaşmaya olan inancını dile getirdi.