Sınır kontrolleri 6 ay uzatıldı

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ALINAN kararı, kaçakçılık suçlarıyla mücadele ve düzensiz göçü sınırlama amacıyla gerekçelendiren Federal İçişleri Bakanı Nancy Faeser, “Federal Polis, Ekim 2023 ortasından bu yana Avusturya sınırı da dahil olmak üzere mevcut iç sınır kontrolleri kapsamında yaklaşık 920 insan kaçakçısını tutukladı. Bu da kontrollerin etkili olduğunu gösteriyor” dedi. Faeser, öte yandan sınır geçişlerindeki yolcular ve günlük yaşam içinde birkaç kez sınırı geçmek zorunda kalanlar için olumsuz etkiyi mümkün olduğunca düşük tutmanın da önemli olduğunu vurguladı. Bu nedenle tüm tedbirlerin komşu ülkelerle yakından koordine edildiğini söyledi.

23 BİN VAKA

İçişleri Bakanı Faeser, eyaletlerden gelen ‘sınır bölgelerinde kalıcı kontroller yapılması’ çağrısına başlangıçta şüpheyle yaklaşmıştı. Ancak Ekim 2023’ün ortalarında ilk kez doğrudan sınırda kontroller yapılmasına izin verdi ve o zamandan bu yana kontrolleri birkaç kez uzattı. Bakanlık verilerine göre polis 16 Ekim’den bu yana Polonya, Çek Cumhuriyeti, İsviçre ve Avusturya sınırlarında yaklaşık 37 bin 600 izinsiz giriş tespit etti ve yaklaşık 23 bin vakada ‘girişi önleyici veya ikameti sonlandırıcı’ tedbirler uyguladı. Ülke genelinde tespit edilen izinsiz girişlerin sayısı geçen yıl eylül ayında yaklaşık 21 bin iken bu yılın nisan ayında yaklaşık 7 bin 500 oldu.

