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Avrupa
AA / Fotoğraf: Arşiv
Haber Giriş: 13.03.2020 - 11:17,Son Güncelleme:/

Sınır kapılarında da salgın tedbirleri artırıldı

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Sınır kapılarında da salgın tedbirleri artırıldı
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Avrupa’ya açılan sınır kapılarında koronavirüse (Kovid-19) salgınına karşı tedbirler artırıldı.

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu’nun imzasıyla 81 il valiliklerine gönderilen ‘Hudut kapılarında alınması gereken tedbirler’le ilgili genelge kapsamında Avrupa sınır kapılarında önlemlerler üst seviyeye çıkarıldı. Kapıkule, İpsala, Hamzabeyli sınır kapılarını kullanarak yurda giriş yapmak isteyen yolcular, gümrük ve polis işlemleri başlamadan önce termal kamerayla vücut ısıları ölçüldükten sonra içeri alınıyor. Yüksek ateş tespit edilen yolcular 112 sağlık ekiplerine bildiriliyor. Virüs görülen ülkelerde son bir ay içinde seyahat geçmişi bulunan kişiler sınır kapılarında bekleyen sağlık ekiplerince kontrol ediliyor. Personelin maske ve eldivenle işlemleri yürüttüğü sınır kapısı periyodik olarak dezenfekte ediliyor.

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