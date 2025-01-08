Sınır dışı edilenlerin sayısında ciddi artış!

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FEDERAL hükümet, bu artışı kendi politikalarının başarısı olarak değerlendirdi. Başbakan Olaf Scholz (SPD), Stern dergisine verdiği demeçte, yüzde 20’lik artışı “gerçek bir ilerleme” olarak gördüklerini ifade etti. Federal İçişleri Bakanı Nancy Faeser ise asıl önemli olanın sığınma başvurularındaki yüzde 35’lik düşüş olduğunu belirtti. Nancy Faeser, Almanya’nın tüm sınırlarında uygulanan kontroller sayesinde bugüne kadar 1.800 insan kaçakçısının tutuklandığını ve yaklaşık 40 bin kişinin sınırda durdurulduğunu ifade etti. Faeser, bu verilerin, düzensiz göçü sınırlandırmaya ve insan kaçakçılığıyla mücadeleye yönelik kapsamlı önlemlerin etkili olduğunu gösterdiğini vurguladı. 2023 yılında sınır dışı edilen kişi sayısı toplamda 16 bin 430 olarak kaydedilmişti. Ancak bu sayı, COVID-19 öncesi 2019 yılında yaklaşık 22 bine kadar çıkmıştı. Almanya, pandemi sonrası düzeylere ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor.

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