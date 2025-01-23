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Sınır dışı edilemeyen Afgan’ın saldırısı Almanya’yı Sarstı

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#Almanya#Sınır Dışı#AVRUPADAN HABERLER
Sınır dışı edilemeyen Afgan’ın saldırısı Almanya’yı Sarstı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 23, 2025 11:37

Almanya’da, sınır dışı kararı bulunan ve psikolojik rahatsızlıkları olduğu belirtilen bir Afgan mülteci, iki yaşındaki bir çocuğu ve onu korumaya çalışan 41 yaşındaki bir yetişkini bıçaklayarak öldürdü. Olay, ülkede büyük yankı uyandırdı.

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ALMANYA’nın Aschaffenburg kentinde, dün öğle saatlerinde yaşanan dehşet verici olayda, bir parkta 28 yaşındaki bir kişi, bıçakla çevresindeki insanlara saldırdı. Olayda iki yaşındaki Fas kökenli bir çocuk hayatını kaybederken, çocukları korumaya çalışan 41 yaşındaki bir Alman da yaşamını yitirdi. Saldırı sonucunda 2 yaşındaki Suriyeli bir kız çocuğu ile 72 yaşındaki bir Alman da ağır yaralandı. Saldırının failinin 1997 doğumlu Afgan Enamullah O. olduğu belirtildi. Polis ve savcılık tarafından yapılan açıklamada Afgan saldırganın radikal bir görüşe sahip olduğuna dair herhangi bir kanıt bulunmadığı belirtildi.

SINIR DIŞI KARARI VAR
Bavyera İçişleri Bakanı Joachim Herrmann, olayın ardından yaptığı açıklamada, saldırganın Afganistan kökenli olduğunu ve geçmişte birkaç kez şiddet olaylarına karıştığını dile getirdi. Şiddet vakaları nedeniyle üç kez psikiyatrik tedaviye alınan kişi, her seferinde taburcu edilmiş. 28 yaşındaki saldırgan hakkında Almanya’dan sınır dışı kararı bulunuyor. Ancak Dublin Sözleşmesi prosedürlerinin zamanında tamamlanamaması sebebiyle ülkeden sınır dışı edilmediği belirtildi. Saldırı sonrası fail, çevredeki vatandaşların müdahalesiyle polis tarafından kısa sürede yakalandı. Polisin açıklamasına göre, vatandaşların cesurca müdahalesi daha büyük bir faciayı önledi.

Sınır dışı edilemeyen Afgan’ın saldırısı Almanya’yı Sarstı

Sınır dışı edilemeyen Afgan’ın saldırısı Almanya’yı Sarstı
‘BU TÜR ŞİDDET EYLEMLERİ KABUL EDİLEMEZ’
Almanya Başbakanı Olaf Scholz, olayla ilgili acil soruşturma başlatılmasını talep ederken, saldırganın neden halen Almanya’da olduğu sorusunun netlik kazanmasını istedi. “Bu tür şiddet eylemleri kabul edilemez” diyen Scholz, konuyla ilgili Federal Kriminal Dairesi ve İçişleri Bakanlığı yetkilileriyle bir toplantı yaptı. Bavyera Eyaleti Başbakanı Markus Söder, olayla ilgili yaptığı açıklamada derin üzüntüsünü ifade ederek, “Bir çocuğun ve cesur bir vatandaşın hayatını kaybetmesi tarifsiz bir trajedidir” dedi. 

 

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#Almanya#Sınır Dışı#AVRUPADAN HABERLER

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