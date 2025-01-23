Sınır dışı edilemeyen Afgan’ın saldırısı Almanya’yı Sarstı

Güncelleme Tarihi:
ALMANYA’nın Aschaffenburg kentinde, dün öğle saatlerinde yaşanan dehşet verici olayda, bir parkta 28 yaşındaki bir kişi, bıçakla çevresindeki insanlara saldırdı. Olayda iki yaşındaki Fas kökenli bir çocuk hayatını kaybederken, çocukları korumaya çalışan 41 yaşındaki bir Alman da yaşamını yitirdi. Saldırı sonucunda 2 yaşındaki Suriyeli bir kız çocuğu ile 72 yaşındaki bir Alman da ağır yaralandı. Saldırının failinin 1997 doğumlu Afgan Enamullah O. olduğu belirtildi. Polis ve savcılık tarafından yapılan açıklamada Afgan saldırganın radikal bir görüşe sahip olduğuna dair herhangi bir kanıt bulunmadığı belirtildi.
SINIR DIŞI KARARI VAR
Bavyera İçişleri Bakanı Joachim Herrmann, olayın ardından yaptığı açıklamada, saldırganın Afganistan kökenli olduğunu ve geçmişte birkaç kez şiddet olaylarına karıştığını dile getirdi. Şiddet vakaları nedeniyle üç kez psikiyatrik tedaviye alınan kişi, her seferinde taburcu edilmiş. 28 yaşındaki saldırgan hakkında Almanya’dan sınır dışı kararı bulunuyor. Ancak Dublin Sözleşmesi prosedürlerinin zamanında tamamlanamaması sebebiyle ülkeden sınır dışı edilmediği belirtildi. Saldırı sonrası fail, çevredeki vatandaşların müdahalesiyle polis tarafından kısa sürede yakalandı. Polisin açıklamasına göre, vatandaşların cesurca müdahalesi daha büyük bir faciayı önledi.