Sınır denetimleri yetersiz kaldı

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ROSSKOPF, birçok yasa dışı göçmenin ve kaçakçının bu kontrol noktalarını kolayca atlatarak alternatif güzergâhlar kullandığını belirtti. Ayrıca polisin, “modern bir takip sistemi” oluşturacak donanıma sahip olmamasının büyük bir eksiklik olduğunu dile getiren Rosskopf, “Son yıllarda bu alandaki ihmaller şimdi karşımıza çıkıyor” diye ekledi. Henüz caydırıcı bir etki yaratmayan bu önlemler, Almanya’nın iç bölgelerinde yer alan mülteci merkezlerine yapılan yönlendirmeleri azaltmadı.





KONTROLLER SIKILAŞTIRILDI

Geçen hafta itibariyle Almanya, tüm sınırlarında kontrolleri sıkılaştırdı. Danimarka, Belçika, Hollanda ve Lüksemburg gibi ülkelere kara sınırlarında yeni kontroller başlatılırken, Polonya, Çekya, Avusturya, İsviçre ve Fransa sınırlarında da uzun süredir benzer denetimler uygulanıyor. Fransa sınırındaki denetimler özellikle “2024 Paris Olimpiyatları” öncesi artırılmıştı. Baden-Württemberg Eyaleti İçişleri Bakanı Thomas Strobl ise sınır kontrollerinin yakın zamanda sonlandırılmayacağını söyledi. Strobl, Avrupa Birliği’nin yeni bir “Avrupa İltica Reformu” uygulamaya koymasının 2026 yılından önce mümkün olmadığını belirtti. Bu nedenle, iç sınır denetimlerinin uzun bir süre daha devam edeceğini ifade etti.