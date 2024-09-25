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Sınır denetimleri yetersiz kaldı

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#Sınır Denetimleri#ALMANYA#AVRUPADAN HABERLER
Sınır denetimleri yetersiz kaldı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 25, 2024 10:38

Almanya, yasa dışı göçmen girişlerini engellemek amacıyla sınır denetimlerini genişletmeye devam ediyor. Ancak Alman Polis Sendikası Başkanı Andreas Rosskopf, “Yasa dışı göçmen ve insan kaçakçılarının yakalanma sayıları oldukça düşük” diyerek denetimlerin etkisinin sınırlı kaldığını belirtti. Buna bağlı olarak, özellikle batı sınırında geri gönderilenlerin sayısının da az olduğunu vurguladı.

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ROSSKOPF, birçok yasa dışı göçmenin ve kaçakçının bu kontrol noktalarını kolayca atlatarak alternatif güzergâhlar kullandığını belirtti. Ayrıca polisin, “modern bir takip sistemi” oluşturacak donanıma sahip olmamasının büyük bir eksiklik olduğunu dile getiren Rosskopf, “Son yıllarda bu alandaki ihmaller şimdi karşımıza çıkıyor” diye ekledi. Henüz caydırıcı bir etki yaratmayan bu önlemler, Almanya’nın iç bölgelerinde yer alan mülteci merkezlerine yapılan yönlendirmeleri azaltmadı.

Sınır denetimleri yetersiz kaldı

KONTROLLER SIKILAŞTIRILDI
Geçen hafta itibariyle Almanya, tüm sınırlarında kontrolleri sıkılaştırdı. Danimarka, Belçika, Hollanda ve Lüksemburg gibi ülkelere kara sınırlarında yeni kontroller başlatılırken, Polonya, Çekya, Avusturya, İsviçre ve Fransa sınırlarında da uzun süredir benzer denetimler uygulanıyor. Fransa sınırındaki denetimler özellikle “2024 Paris Olimpiyatları” öncesi artırılmıştı. Baden-Württemberg Eyaleti İçişleri Bakanı Thomas Strobl ise sınır kontrollerinin yakın zamanda sonlandırılmayacağını söyledi. Strobl, Avrupa Birliği’nin yeni bir “Avrupa İltica Reformu” uygulamaya koymasının 2026 yılından önce mümkün olmadığını belirtti. Bu nedenle, iç sınır denetimlerinin uzun bir süre daha devam edeceğini ifade etti.

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#Sınır Denetimleri#ALMANYA#AVRUPADAN HABERLER

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