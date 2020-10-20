‘Sınıf kapasitesi yarıya düşşün’

ALMANYA Öğretmenler Birliği Başkanı Heinz Peter Meidinger, riskli bölge sayısının artmasına karşın okullarda ek kısıtlamalar ve önlemlerin alınmamasını eleştirdi. Başkan Meidinger “100 bin nüfusta vaka sayısı 50’yi geçiyorsa riskli kabul ediliyor. Son bir haftada çok sayıda bölgede 50 sınırı aşıldı. Riskli bölgelerde okullarla ilgili ek önlemler alınmalı. Riskli bölgelerde okullarda önerildiği gibi sınıf kapasiteleri yüzde 50 düşürülmeli. Ancak riskli bölgelerdeki okullarda bu tür uygulama yapan kimse yok” dedi.

ARA VERİLMEYE SICAK BAKILMIYOR

Robert Koch Enstitüsü, 100 bin nüfusa 35 vaka sınırı aşıldığında okullarda maske takılmasını öneriyor. Enstitü, 100 bin nüfusta 50 vaka sınırı aşıldığı taktirde ise sınıf kapasitesinin yüzde 50 düşürülmesini tavsiye ediyor. Eğitim bakanları ise artan vaka sayılarına rağmen eğitime ara vermeye sıcak bakmıyor. Eyalet eğitim bakanlarının üyesi olduğu Kültür Bakanları Konferansı, Almanya’da son dönemlerde korona vakalarında aşırı artış olmasına rağmen geçen hafta yaptığı açıklamada okulların ve yuvaların mümkün olduğu sürece açık tutacağını duyurmuştu.