Sinemayı yakamadan yakalandı

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ALMANYA’nın Krefeld şehrindeki sinema salonu Cinemaxx’den gelen silah sesleri korku dolu anlara neden oldu. Krefeld polisinden edinilen bilgilere göre, ilk acil çağrı saat 19.50’de geldi. Philadelphiastrasse bölgesinde bir daire, park halindeki bir araç ve ‘Jobcenter’ (İş Ajansı) binası zanlı tarafından ateşe verildi. Fail daha sonra bir Cinemaxx’in fuayesine girdi. Olay yerine gelen polis, şüphelinin, sinemayı da yakmasına izin vermeden ateş ederek etkisiz hale getirdi. 38 yaşındaki Irak vatandaşı olan zanlı hastaneye kaldırıldı. Görgü tanıklarının ifadesine göre sinemaya film izlemeye gelenler, polis operasyonuna şahit oldular. Bazı görgü tanıkları için psikolojik destek sağlandı. Polis, şüphelinin tek başına hareket ettiğini açıkladı.



Olayın ilk başta bir terör saldırısı olabileceği ihtimaliyle değerlendirildiği, ancak daha sonra terör bağlantısına dair bir kanıt bulunmadığı açıklandı. Sinema çevresindeki geniş alan güvenlik amacıyla kapatıldı ve çok sayıda polis bölgeye sevk edildi. Krefeld Belediye Başkanı Frank Meyer de akşam saatlerinde olay yerine geldi. Ancak olayın arka planı henüz netlik kazanmadı.