Sinem Alparslan’a, Federal Liyakat Nişanı

BERLİN Eyaleti Eğitim, Gençlik ve Aile Senatörlüğü Müsteşarı Sigrid Klebba, derneğin 10’uncu yılında yapılan törende Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier adına Federal Liyakat Nişanı’nı takdim etti. Mark Twain İlkokulu’nun bahçesinde düzenlenen törende derneğin diğer kurucusu Gloria Amoruso’ya da liyakat nişanı verildi. Almanya Kadınlar 1. Futbol Ligi’nde ve erkekler amatör liglerinde maçları yöneten hakem Sinem Alparslan, kurduğu dernekte gençlerin hayata aktif katılımı, daha fazla eğitim adaleti, zenginleştirici bir birlikteliği teşvik etmek ve boş zamanları daha iyi değerlendirmek için eğitim projeleri geliştiriyor. Derneğin adını koyarken, hem hitap etmek istediği gençlerin hem de kendisinin futbola olan ilgisinden yola çıkarak ‘Ofsayt Yok’u tercih ettiğini belirten Alparslan, sosyal yönden zayıf çocuk ve gençlerin hayatta ofsayta düşmemesi için onlara destek olmayı amaçladıklarını kaydetti.

Sigrid Klebba, Sinem Alparslan, Gloria Amoruso

‘GURUR DUYUYORUM’

Gösterdikleri toplumsal angajmandan dolayı her iki genç kadına da teşekkür eden Klebba ise, “Federal Liyakat Nişanı’nı Cumhurbaşkanımız Frank Walter Steinmeier adına size takdim etmekten gurur duyuyorum. Pek çok ödül takdiminde bulundum fakat bu kadar genç iki kadının Almanya’nın en büyük madalyasını almasının çok nadir görülen bir durum olduğunu sizlere söyleyebilirim” dedi.

Sigrid Klebba

Aldığı Federal Liyakat Nişanı’nı değerlendiren Alparslan ise derneği kurarken özellikle genç kızlara hitap ederek onlara özgüven kazandırmak istediğini söyledi. Kendisinin de küçük yaşlarda özgüven sorunu yaşadığını belirten Alparslan, kendisine yardımcı olan bir mentor sayesinde bunu aştığını belirtti. Küçük yaşlarda futbola başladığını ve uzun yıllar hakemlik yaparak tecrübe kazandığını belirten Alparslan, “Tecrübelerimi çocuklara aktarmak istedim ve bu derneği kurmaya karar verdim. Berlin’de çok sayıda Türkiye kökenli yaşıyor. Özellikle kız çocuklarına da destek olmak istedim. Onların özgüvenlerini artırmak ve onlara rol modeli olmak istedim” dedi.