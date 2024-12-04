Şinasi Dikmen sahnelere dönüyor

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SON olarak iki yıl önce Frankfurt’ta kurduğu kabare tiyatrosu ‘Die Käs’in (Die Kabarett Änderungsschneiderei) 25’inci, kendisinin Almanya’ya gelişinin 50’nci yılı ve aynı zamanda 75’inci yaş günü dolayısıyla düzenlenen programda özel bir kabare sunumuyla sahneye çıkan Dikmen, önümüzdeki dönemde ayda bir düzenlenecek okuma programlarıyla sahnede olacak. Kabare sanatçısı olarak 30 yıllık sahne kariyerini 2015 yılında sonlandıran Dikmen, ‘Die Käs’deki Almanca okuma programlarında ‘kendisi, Türkler ve Almanlar, Almanya Türkleri hakkında, Türklerle Almanlar arasındaki ilişkiler üzerine’ kaleme aldığı mizah yazılarını okuyacak. Yani hicivlemeye, eleştirmeye ve de güldürmeye devam edecek. Dikmen’in ‘Kan şekeri ile yüksek tansiyon arasında’ (Zwischen Blutzucker und Bluthochdruck) adlı ilk programı 22 Aralık Pazar günü saat 12.00’de.

