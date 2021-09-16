Sinagoga saldırı planlayan zanlı yakalandı

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YAHUDİLERİN ‘Jom Kippur’ adlı dini bayramında sinagoga saldırı olabileceği yönünde gelen ihbar, güvenlik birimlerini ayağa kaldırmıştı. Kuzey Ren Vestfalya İçişleri Bakanı Herbert Reul, sinagoga yönelik ciddi bir saldırı tehdidi olduğunu doğruladı. Olay üzerine yapılan aramada Hagen’de yaşayan 16 yaşındaki Suriyeli bir genç zanlı olarak gözaltına alındı. Süddeutsche Zeitung gazetesi, sinagoga yönelik saldırıyla ilgili bilginin yurt dışındaki bir istihbarattan geldiğini yazdı. Ancak Alman güvenlik birimleri konuyla ilgili açıklama yapmadı. 16 yaşındaki zanlının WhatsApp yazışmalarında saldırı yapmak istediğini yazdığı kaydedildi.