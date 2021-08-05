Şimdiye kadar testlere 3.7 milyar harcandı!

FEDERAL Sosyal Sigorta Dairesi BAS verilerine dayanarak yapılan açıklamaya göre hükümet tarafından, laboratuvar harcamaları için 782 milyon, hızlı testlerde kullanılan temel malzemelere 1 milyar 84 milyon, daha çok eczaneler üzerinden yürütülen test uygulamaları için ise 1 milyar 75 milyon euro ödeme yapıldı. Ayrıca çeşitli yardım kuruluşlarında yapılan testler için de 74 milyon euro harcamada bulunan federal hükümetin, toplamda 3.7 milyar civarında olan test maliyetinin tamamını üstlendiği ifade edildi. AŞIYA TEŞVİK EDİLMELİ

Test masraflarının olağanüstü artması üzerine federal hükümet, başta aşı olmayanlar olmak üzere testleri ekim ayından itibaren ücretli hale getirmeye karar vermişti. Hükümetin kararına eleştiride bulunan Sosyal Yardım Kurumları ise, testleri ücretli yapma yerine, vatandaşları aşılar konusunda daha duyarlı olmaya davet eden kampanyalara ağır verilmesini istiyor. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Sosyal Yardım Kurumları Birliği Başkanı Ulrich Schneider, aşı olma imkânı olmayan ve STIKO tarafından aşı önerisi bulunmayan kişilere testlerin ücretsiz olmasının devam etmesini istedi.

VAKALARDA ARTIŞ

Diğer yandan Almanya’daki korona vakalarının giderek artış gösterdiği bildirildi. Robert-Koch Enstitüsü (RKI) tarafından yapılan güncel açıklamaya göre son 24 saat içerisinde 3 bin 539 yeni vaka tespit edildi, haftalık insidans değeri ise 20 dolayına çıktı. RKI açıklamasında ayrıca son 24 saattte 26 korona hastasının yaşamını yitirdiği duyurulurken, Almanya’da şimdiye kadar koronavirüsten vefat eden kişi sayısı 91 bin 730 olarak belirlendi. Toplamda 44.5 milyon kişi korona aşısını tamamlarken, kliniklerde 392 koronavirüs hastasının yoğun bakımda tedavi gördüğü kaydedildi.