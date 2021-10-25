Şimdilik dar gelirliye vergi indirimi yok!

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OLAF Scholz, bu grup için vergi indiriminin şu andaki gelirlerle finanse edilemeyeceğini vurguladı. ARD televizyonunda yayınlanan programa katılan Scholz, üst gelir grubuna yönelik vergi artışı olması durumunda, dar ve orta gelir grubunun vergi yükünden kurtulabileceğini söyledi. Scholz gelecek yıllardaki gelişmelere bakılarak konunun yeniden gündeme gelebileceğini ifade etti. Ancak muhtemel koalisyon ortağı FDP, üst gelir grubuna yönelik vergi artışına karşı çıkıyor.

DAYANIŞMA VERGİSİ KALKARSA...

Öte yandan Olaf Scholz, Federal Anayasa Mahkemesi’nin sadece daha yüksek gelirlilerden alınmaya devam edilen dayanışma vergisini iptal etmeyeceğine inandığını kaydetti. Yeşiller Partisi Eş Başkanı Robert Habeck ise daha temkinli konuştu ve Anayasa Mahkemesi’nden çıkacak kararın beklenmesi gerektiğine dikkat çekti. Dayanışma vergisinin tamamen kaldırılması durumunda, uzmanlar vergi gelirinde milyarlarca açık olacağını belirtiyor.