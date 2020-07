‘Şimdi Türkiye’de olmak vardı’ sloganıyla başlatılan kampanyada, sosyal medyada Türkiye’nin çeşitli turizm cazibelerin yer aldığı bir görsel paylaşılarak, Avrupalı Türklerin Türkiye’de tatil yapmaları hedefleniyor. Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde yaşayan vatandaşların Türkiye’de aileleriyle güzel bir vakit geçirmeleri, doğa güzelliklerinden faydalanarak enerji depolarken ülke ekonomisine de katkıda bulunmaları talep ediliyor.

BİR AN ÖNCE KALKMALI

Hüseyin Baraner, “Türkiye’de alınan önlemler ve hijyen dünyanın hiçbir turizm bölgesinde yok. Almanya ve Avrupa’nın seyahat uyarısını bir an önce kaldırmasını bekliyoruz. Bu konuda ümitliyiz. Yasağın kalkmasıyla birlikte yıl sonuna kadar Almanya’dan en az 2.5 milyon turist bekliyoruz. Türkiye’deki rahatlık, kalite, hizmet ve tesisler hiçbir ülkede yok” dedi. tgmn başkanı Bülent Bayraktar ise, “Bugün ortak bir çağrıyla yeniden Federal Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas’tan Bavyera Eyaleti’ndeki okul tatilleri öncesi Türkiye’ye yönelik seyahat uyarısının kalkmasını talep ettik. Dışişleri Bakanlığı 7 Temmuz 2020 tarihinde gönderdiği yazılı yanıtta uyarının tekrar değerlendireceğini belirtmişti. Bu sefer ki talebimize diğer sivil toplum kuruluşları ve kurumlar da destek verdi” diye konuştu. TİAD, Nürnberg Metropol Bölgesi Türk-Alman İşadamları Derneği’nden Ersin Uğurlu ve Ahmet Can seyahat uyarısının Alman tur operatörlerine, seyahat acentelerine, havalimanlarına ve Türk-Alman ekonomik ilişkilerine zarar verdiğinin altını çizdiler.

MAAS’A MEKTUP

DİTİB Fürth Derneği Başkanı Refet Avcı vatandaşların belediyelerin ve işverenlerin değişik karantina uygulamalarından rahatsız olduğunu belirtti.

Kemer-Schwabach kardeş şehir temsilcisi ve Federal Almanya liyakat madalyası sahibi Ayşe Bıyık kardeş şehir ilişkilerinin bu uyarılardan zarar gördüğünü belirtti. Yüzlerce kanaat önderi de IKG Enstitüsü Başkanı Dr. Latif Çelik önderliğinde Bakan Maas’tan Türk-Alman dostluk ilişkilerini göz önünde bulundurarak seyahat uyarının kaldırılmasını rica etmişti. Geçtiğimiz günlerde Nürnbergli Bavyera milletvekili Arif Taşdelen de Federal Almanya Dışışleri Bakanı Heiko Maas’a bir mektup yazarak bu uyarının kalkmasını talep etti.