‘Şimdi Türkiye Yüzyılı’ndayız’

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ALMANYA’nın başkenti Berlin’deki tören büyükelçilik binasında gerçekleştirildi. Çok sayıda diplomatik davetlinin de katıldığı törende, Türk toplumunun temsilcileri, iş insanları, sanatçılar ve akademisyenler bir araya geldi. Almanya’da Türk toplumunun güçlü birlik ve beraberliği bir kez daha gözler önüne serildi. Şehitlere saygı duruşu, Türk ve Alman milli marşlarının okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhuriyet Bayramı video mesajı gösterildi. Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen, törende yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Güzel vatanımız, özgürlüğümüz, tam bağımsızlığımız ve demokrasimiz için Cumhuriyet’imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e, dava arkadaşlarına, tüm aziz şehitlerimize ve kahraman gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Türkiye Cumhuriyeti, yıkılan bir cihan imparatorluğunun küllerinden doğdu ve kısa sürede çağdaşlaşma hamleleriyle dünya devletleri arasında saygın bir konuma erişti. Şimdi artık Türkiye Yüzyılı’ndayız. Bu hedef, geçmişimizin güçlü temelleri üzerine inşa edilmiş bir geleceği ifade ediyor.”

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‘GERİ ADIM ATMAYACAĞIZ’

Türkiye’nin savunma sanayisindeki başarısına ve terörle mücadeledeki kararlılığına da değinen Büyükelçi Şen, şöyle devam etti: “Türkiye, PKK, FETÖ, DEAŞ ve diğer terör örgütleriyle olan mücadelesini, bu örgütler tamamen yok edilene dek sürdürecektir. Türk savunma sanayisinin gurur kaynaklarından biri olan TUSAŞ’a yapılan hain terör saldırısını en şiddetli şekilde kınıyorum. Terör örgütlerine karşı mücadelede Türk devleti ve milleti hiçbir zaman geri adım atmayacak. Türkiye, sadece kendi bölgesinde değil, dünyanın farklı bölgelerinde de barışa katkı sunmaya devam ediyor. Özellikle Filistin halkı ve Lübnan’a yardımda öncü rol üstleniyoruz. Bu bölgelerdeki mağdur halklara yardım elini uzatmaya devam edeceğiz.”

Konuşmaların ardından İstanbul’dan gelen Boğaziçi Acapella grubu bir müzik dinletisi sundu. Büyükelçilikte 2022 Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü’ne layık görülen ressam Süleyman Saim Tekcan’ın ‘At’Nağme’ isimli sergisi de açıldı.

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Hessen Eyaleti İçişleri Bakanı Prof. Dr. Roman Poseck’in onur konuğu olarak katıldığı törene ise Türkiye’nin Frankfurt Başkonsolosluğu’nun görev bölgesinden yüzlerce sivil toplum örgütü temsilcisi, politikacılar ve vatandaşlarımız katıldı. Frankfurt Başkonsolosu İlknur Akdevelioğlu, “Bu özel günü Alman dostlarımızla kutlamak bizim için ayrıca anlamlı. Avrupa Birliği’nin de temelinde yatan ‘Çeşitlilikte Birliktelik’ şiarıyla Almanya ile ortak hikâyemizi yazmaya devam etmeliyiz. Türk toplumunun Almanya’daki güçlü varlığı Türkiye’nin gücünü de yansıtmaktadır. Hessen’deki toplumumuzu, tüm renkleriyle büyük bir aile olarak görmekteyim. Birlik içinde hareket ederek ortak çıkarlarımıza hizmet edebiliriz” dedi. Konuşmasına “Size Hessen eyalet hükümetinin yürekten selamlarını getiriyorum” diyerek başlayan Bakan Poseck de “Almanya’daki Türkler ve Türkiye kökenli Almanlar, emekleriyle, gayretleriyle ve kültürel çeşitlilikleriyle toplumumuza çok değerli katkılarda bulunuyorlar. Sizlere mutluluk ve gurur taşıyan Cumhuriyet Bayramı ’nı kutluyorum. Birlikte çeşitliliğin toplumsal güç olarak görüldüğü bir gelecek kuralım ve birbirimizi karşılıklı destekleyelim” dedi.Avrupa Saz Müzik Okulu’ndan müzisyenler Anadolu’dan ezgilerden oluşan dinletileriyle kutlamaya sanatsal derinlik kattılar.Köln Başkonsolosluğu’nun verdiği resepsiyona da Alman ve Türk toplumundan çok sayıda kişi katıldı. Konuklarını kapıda karşılayan Başkonsolos Hüseyin Kantem Al, Türkiye Cumhuriyeti’nin büyük zorluklar sonrasında kurulduğunu, ancak 101 yılda modern, demokratik, laik, sosyal ve insan haklarına dayalı bir hukuk devleti olarak dünya sahnesinde önde gelen bir aktör haline geldiğini söyledi. Cumhuriyet’in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e ve tüm kahramanlara minnet duygularını ileten Başkonsolos Al, TUSAŞ’a terör saldırısına da değindi. Hain saldırıda hayatını kaybedenlere rahmet dileyen Başkonsolos Al, “Ülkemizin barış, huzur ve istikrarı için kararlı kalmalıyız. Umudumuzu kaybetmemeliyiz!” dedi. Resepsiyon, Aynur Cronauer yönetimindeki ‘Yedi Bölge Yedi Renk’ korosunun performansı ve Türk mutfağının seçkin lezzetleriyle devam etti.

Hannover’deki resepsiyona da birçok ülke misyoneri, polis teşkilatı ve askeri temsilcileri, Türk sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin yanı sıra, Hıristiyan ve Süryani din temsilcileri, Hannover Büyükşehir Belediye Başkanı Belit Onay ve çok sayıda davetli katıldı. Resepsiyonda konuşan Başkonsolos Yusuf Arıkan, “Bugün Cumhuriyet’imizin kuruluşunun 101’inci yılını kutluyoruz ve bunun haklı gurunu yaşıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti, Türk milletinin Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde tüm zorluklara karşın zaferle taçlandırdığı bağımsızlık destanının adıdır. Cumhuriyet’in ilanı yalnızca bir siyasal rejiminin adı değil, aynı zamanda bir aydınlanma ve kalkınma projesinin de adıdır. Türkiye’nin bugüne kadar elde ettiği başarıların temelinde Cumhuriyet’le elde edilen değerler var” dedi.

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Stuttgart Başkonsolosu Makbule Koçak Kaçar da 101’inci yıl kutlamalarında Türkiye Cumhuriyeti’nin değerleri ve ‘Yurtta Sulh, Cihanda Sulh’ ilkesine işaret etti. Türkiye’nin demokrasi, özgürlük ve çağdaşlık ilkelerine vurgu yapılan resepsiyonda, Türkiye ile Almanya arasındaki dostluk ve iş birliği mesajları da verildi. Resepsiyonda, Türk mutfağından lezzetler sunuldu, folklor, piyano resitali gibi kültürel etkinlikler yer aldı.

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‘ONURLU DURUŞUN ESERİ’

Nürnberg Başkonsolosu Fatma Taşan Cebeci’nin ev sahipliğinde verilen resepsiyona, Bavyera İçişleri Bakanı Joachim Hermann, Orta Frankonya Emniyet Müdürü Adolf Blöchl, iş çevreleri, spor kulüpleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Türkiye ile Almanya arasındaki güçlü dostluk ve iş birliğine vurgu yapan Bakan Hermann, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün vizyonuna ve mirasına dikkati çekerek, “Mustafa Kemal Atatürk, modern ve başarılı bir devlet inşa etti” dedi. Başkonsolos Cebeci de Cumhuriyet’in, Türk milletinin Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğindeki mücadelesinin bir eseri olduğunu vurguladı. “Cumhuriyet, onurlu duruş ve bağımsızlık iradesinin eseridir. Bu değerli emaneti yaşatmak ve ileriye taşımak en büyük sorumluluğumuzdur” diyen Cebeci, TUSAŞ’a terör saldırısında hayatını kaybedenlere rahmet diledi. Cebeci, Türkiye’nin PKK ve diğer terör örgütlerine karşı kararlı mücadelesini sürdüreceğini ifade etti. Resepsiyonda, Nürnberg Türk Halk Oyunları Topluluğu’nun (NT-HOT) gösterisi büyük beğeni topladı. Piyanist Yudum Çetiner ile perküsyondaki Can Ünlüsoy ve Oğuz Aktaş’ın performansları da büyük alkış aldı.

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‘ÜLKEMİZLE GURUR DUYUYORUZ’

Essen Başkonsolosluğu’nun düzenlediği bir resepsiyonda konuşan Başkonsolos Taylan Özgür Aydın da Kurtuluş Savaşı’nın ardından Atatürk’ün en büyük eserimdir dediği Cumhuriyet’in kuruluş sancılarına değindi. Bu sürecin inanç ve kararlılıkla, birlik ve beraberlikten güç alınarak aşıldığını ifade eden Başkonsolos Aydın, “Mustafa Kemal Atatürk’ün yaktığı meşale hâlâ bu günümüzü ve yarınımızı aydınlatıyor, geleceğimize yön veriyor. Tam bağımsız ülkemizle gurur duyuyoruz. Ülkemizin bugünlere gelmesinde katkı sunanlara minnettarız. Bundan sonra ülkemizi daha ileriye taşıma görevi genç nesillerimizindir. Cumhuriyet Bayramımızı ve Türkiye Cumhuriyeti’nin 101’inci kuruluş yıldönümünü kutluyorum. Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygıyla anıyorum” dedi.

Türkiye’nin Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş da 101’inci yıl resepsiyonunda şunları söyledi: “Tarih boyunca büyük zorluklarla sınandık ve hâlâ da sınanıyoruz. Daha geçen hafta Ankara’da PKK terör örgütünün hain yüzünü bir kez daha gördük. Ne olursa olsun yılmadan, azim ve kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz. Ülkemizi Atatürk’ün altını çizdiği muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkarma yönündeki gayretimiz azalmadan devam edecek.” İngiltere’nin Türk kökenli İstanbul Başkonsolosu Kenan Poleo da Türkiye’nin Cumhuriyet olarak uluslararası arenada ikinci yüzyılına adım attığını kaydetti. Paleo, “Aynı zamanda İngiltere-Türkiye dostluğunu ve uzun yıllardır süren iş birliğimizi de kutluyoruz. Türkiye Cumhuriyeti’nin ilanının 101’inci yıl dönümü kutlamalarına katılmak benim için büyük bir mutluluk ve onur. Cumhuriyet Bayramın kutlu olsun Türkiye” dedi.Lahey Büyükelçisi Selçuk Ünal da 101’inci yıl resepsiyonunda yaptığı konuşmada, Türkiye Cumhuriyeti’nin tarihini ve elde ettiği başarıları vurguladı. Ünal, “Türkiye Cumhuriyeti, kısa sürede uluslararası alanda saygın bir konum elde etmiştir. Bugün ülkemiz, ekonomisi ve küresel diplomatik etkinliğiyle ön plandadır. Cumhuriyet’imizin kat ettiği mesafeye baktığımızda, gelecekte daha büyük işlere imza atacağımıza inanıyorum” dedi.Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 101’inci yılı Avrupa’nın diğer temsilciliklerinde ve tüm dünyada verilen resepsiyonlar, düzenlenen etkinliklerle coşkuyla kutlandı.