‘Şimdi Türkiye Yüzyılı’ndayız’

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ALMANYA’nın başkenti Berlin’deki tören büyükelçilik binasında gerçekleştirildi. Çok sayıda diplomatik davetlinin de katıldığı törende, Türk toplumunun temsilcileri, iş insanları, sanatçılar ve akademisyenler bir araya geldi. Almanya’da Türk toplumunun güçlü birlik ve beraberliği bir kez daha gözler önüne serildi. Şehitlere saygı duruşu, Türk ve Alman milli marşlarının okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhuriyet Bayramı video mesajı gösterildi. Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen, törende yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Güzel vatanımız, özgürlüğümüz, tam bağımsızlığımız ve demokrasimiz için Cumhuriyet’imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e, dava arkadaşlarına, tüm aziz şehitlerimize ve kahraman gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Türkiye Cumhuriyeti, yıkılan bir cihan imparatorluğunun küllerinden doğdu ve kısa sürede çağdaşlaşma hamleleriyle dünya devletleri arasında saygın bir konuma erişti. Şimdi artık Türkiye Yüzyılı’ndayız. Bu hedef, geçmişimizin güçlü temelleri üzerine inşa edilmiş bir geleceği ifade ediyor.”
‘GERİ ADIM ATMAYACAĞIZ’
Türkiye’nin savunma sanayisindeki başarısına ve terörle mücadeledeki kararlılığına da değinen Büyükelçi Şen, şöyle devam etti: “Türkiye, PKK, FETÖ, DEAŞ ve diğer terör örgütleriyle olan mücadelesini, bu örgütler tamamen yok edilene dek sürdürecektir. Türk savunma sanayisinin gurur kaynaklarından biri olan TUSAŞ’a yapılan hain terör saldırısını en şiddetli şekilde kınıyorum. Terör örgütlerine karşı mücadelede Türk devleti ve milleti hiçbir zaman geri adım atmayacak. Türkiye, sadece kendi bölgesinde değil, dünyanın farklı bölgelerinde de barışa katkı sunmaya devam ediyor. Özellikle Filistin halkı ve Lübnan’a yardımda öncü rol üstleniyoruz. Bu bölgelerdeki mağdur halklara yardım elini uzatmaya devam edeceğiz.”
Konuşmaların ardından İstanbul’dan gelen Boğaziçi Acapella grubu bir müzik dinletisi sundu. Büyükelçilikte 2022 Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü’ne layık görülen ressam Süleyman Saim Tekcan’ın ‘At’Nağme’ isimli sergisi de açıldı.
Hannover’deki resepsiyona da birçok ülke misyoneri, polis teşkilatı ve askeri temsilcileri, Türk sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin yanı sıra, Hıristiyan ve Süryani din temsilcileri, Hannover Büyükşehir Belediye Başkanı Belit Onay ve çok sayıda davetli katıldı. Resepsiyonda konuşan Başkonsolos Yusuf Arıkan, “Bugün Cumhuriyet’imizin kuruluşunun 101’inci yılını kutluyoruz ve bunun haklı gurunu yaşıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti, Türk milletinin Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde tüm zorluklara karşın zaferle taçlandırdığı bağımsızlık destanının adıdır. Cumhuriyet’in ilanı yalnızca bir siyasal rejiminin adı değil, aynı zamanda bir aydınlanma ve kalkınma projesinin de adıdır. Türkiye’nin bugüne kadar elde ettiği başarıların temelinde Cumhuriyet’le elde edilen değerler var” dedi.
Stuttgart Başkonsolosu Makbule Koçak Kaçar da 101’inci yıl kutlamalarında Türkiye Cumhuriyeti’nin değerleri ve ‘Yurtta Sulh, Cihanda Sulh’ ilkesine işaret etti. Türkiye’nin demokrasi, özgürlük ve çağdaşlık ilkelerine vurgu yapılan resepsiyonda, Türkiye ile Almanya arasındaki dostluk ve iş birliği mesajları da verildi. Resepsiyonda, Türk mutfağından lezzetler sunuldu, folklor, piyano resitali gibi kültürel etkinlikler yer aldı.
‘ONURLU DURUŞUN ESERİ’
Nürnberg Başkonsolosu Fatma Taşan Cebeci’nin ev sahipliğinde verilen resepsiyona, Bavyera İçişleri Bakanı Joachim Hermann, Orta Frankonya Emniyet Müdürü Adolf Blöchl, iş çevreleri, spor kulüpleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Türkiye ile Almanya arasındaki güçlü dostluk ve iş birliğine vurgu yapan Bakan Hermann, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün vizyonuna ve mirasına dikkati çekerek, “Mustafa Kemal Atatürk, modern ve başarılı bir devlet inşa etti” dedi. Başkonsolos Cebeci de Cumhuriyet’in, Türk milletinin Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğindeki mücadelesinin bir eseri olduğunu vurguladı. “Cumhuriyet, onurlu duruş ve bağımsızlık iradesinin eseridir. Bu değerli emaneti yaşatmak ve ileriye taşımak en büyük sorumluluğumuzdur” diyen Cebeci, TUSAŞ’a terör saldırısında hayatını kaybedenlere rahmet diledi. Cebeci, Türkiye’nin PKK ve diğer terör örgütlerine karşı kararlı mücadelesini sürdüreceğini ifade etti. Resepsiyonda, Nürnberg Türk Halk Oyunları Topluluğu’nun (NT-HOT) gösterisi büyük beğeni topladı. Piyanist Yudum Çetiner ile perküsyondaki Can Ünlüsoy ve Oğuz Aktaş’ın performansları da büyük alkış aldı.
‘ÜLKEMİZLE GURUR DUYUYORUZ’
Essen Başkonsolosluğu’nun düzenlediği bir resepsiyonda konuşan Başkonsolos Taylan Özgür Aydın da Kurtuluş Savaşı’nın ardından Atatürk’ün en büyük eserimdir dediği Cumhuriyet’in kuruluş sancılarına değindi. Bu sürecin inanç ve kararlılıkla, birlik ve beraberlikten güç alınarak aşıldığını ifade eden Başkonsolos Aydın, “Mustafa Kemal Atatürk’ün yaktığı meşale hâlâ bu günümüzü ve yarınımızı aydınlatıyor, geleceğimize yön veriyor. Tam bağımsız ülkemizle gurur duyuyoruz. Ülkemizin bugünlere gelmesinde katkı sunanlara minnettarız. Bundan sonra ülkemizi daha ileriye taşıma görevi genç nesillerimizindir. Cumhuriyet Bayramımızı ve Türkiye Cumhuriyeti’nin 101’inci kuruluş yıldönümünü kutluyorum. Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygıyla anıyorum” dedi.