Şimdi top Putin’in sahasında

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Pistorius, Fransa’nın başkenti Paris’teki ‘E5 Savunma Bakanları Toplantısı’nın ardından düzenlenen basın toplantısında, “Bir ay sürecek bir ateşkesi memnuniyetle karşılarız. Bu önemli olacaktır. Ancak bu 30 günün kalıcı bir ateşkesi kolaylaştırmak için kullanılmasını da istiyoruz” dedi. “Şimdi top (Rusya Devlet Başkanı) Vladimir Putin’in sahasında” ifadesini kullanan Pistorius, ateşkes ya da barış için isteğini kanıtlamanın artık Putin’in elinde olduğunu belirtti. Savunma Bakanı Pistorius, Rusya’ya Ukrayna’nın Karadeniz kıyılarına ve tüm cephe hattına yönelik saldırılarını durdurması çağrısında da bulundu. Pistorius, ayrıca ABD’nin Ukrayna’ya yönelik askeri yardımları askıya alma kararını kaldırmasından memnun olduklarını kaydetti.

‘BİR KEZ FORMÜLE EDİLMELİ’

Paris’te görüşülen ana konulardan birinin de Avrupa’nın savunma kabiliyetlerinin güçlendirilmesi ve Avrupa savunma sanayisinin performansı olduğuna işaret eden Pistorius, daha iyi bir Avrupa savunması için kilit kaldıraçlardan birinin daha az bürokrasi ve daha hızlı tedarik olduğunu vurguladı. Avrupa ülkelerinin kendi kabiliyet gereksinimlerini standartlaştırması gerektiğini ifade eden Pistorius, “Bunlar bir kez formüle edilmeli ve bundan sonra belirli bir silah sistemiyle ilgilenen herkes için geçerli olmalıdır. Bu, pek çok şeyi büyük ölçüde basitleştirecek ve hızlandıracaktır” diye konuştu.

Standartlaştırılmış sertifikasyon konusuna da değinen Pistorius, “Örneğin Fransa’da tescillenmiş ve sertifikalandırılmış bir silah sisteminin Almanya’da yeniden uzun bir sertifikasyon sürecinden geçmesine gerek yok. Böyle bir zamanımız yok, bu gereksiz ve maliyetli. Sertifikasyon, Avrupa ülkeleri arasında standartlaştırılmalı ve daha sonra hepsi için geçerli olmalıdır. Bu çok büyük bir zaman tasarrufu sağlar” ifadelerini kullandı.

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‘ŞİMDİ HAREKETE GEÇMELİYİZ’

Pistorius, “Eğer şimdi harekete geçersek, Avrupa’nın güvenliğini ulusal çıkarlarımıza tercih edersek, bu durumdan güçlenerek çıkacağımıza inanıyorum” değerlendirmesinde bulundu. ABD’nin Avrupa’dan askerlerini çekmesi durumunda Avrupa’nın güvenliğinin ne olacağı konusundaki soruyu da yanıtlayan Pistorius, şunları kaydetti: “ABD’nin angajmanını Hint-Pasifik’e kaydıracağı her zaman açıktı. Belirsiz olan bunun ne hızda ve ne ölçüde gerçekleşeceğiydi. Bu nedenle bizim için zorluk aslında buna uyum sağlamak değil, hızımızı artırmak. Bu nedenle ABD Savunma Bakanı’na üç hafta önce Brüksel’de, bir yol haritası üzerinde birlikte çalışmamızı önerdim. Böylece yük değişimi söz konusu olduğunda boşluklara düşme riskiyle karşı karşıya kalmayız.”