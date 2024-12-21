Şimdi sürücü ehliyeti değiştirme zamanı!

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SIRADA kimler mi var? 2019’dan beri yürürlükte olan yeni bir düzenlemeye göre, 19.01.2013’ten önce düzenlenen ehliyetlerin kademeli olarak değiştirilmesi gerekiyor. Bu değişim, belgeler arasında eşgüdüm sağlamak, sahteciliği önlemek ve tüm ehliyetlerin bir veri tabanında kaydedilmesini sağlamak amacıyla yapılıyor. Değişim işleminin sırayla yapılmasının arkasında yatan amaç, başvuru yoğunluğu nedeniyle başvuru yoğunluğu nedeniyle trafik şubelerinde bekleme sürelerinin uzamasının önüne geçmek.KİMLER DEĞİŞTİRMELİ?Alman Otomobil Kulübü ADAC yetkililerinin verdiği bilgiye göre, 1971 ve sonrası doğumluların, gri veya pembe kâğıt baskılı ehliyetlerini 19.01.2025’e kadar çipli ehliyetle değiştirmeleri gerekiyor. Daha önce 1953-1958, 1959-1964 ve 1965-1970 yılları arasında doğanların belgeleri değiştirildi. Eski çek kartı boyutundaki sürücü ehliyetlerin değiştirme sırası, 2026’dan sonra olacak.GEÇERLİLİK DURUMUİyi haber şu: Bir kez alınan sürücü belgesi genellikle ömür boyu geçerlidir -bu hak kaybolmaz-. Almanya ’da yaşlıların, yakın bir gelecekte yaşları nedeniyle araba kullanma haklarını kaybedeceklerini düşünmeleri de pek olası değildir. Ancak bu durum ehliyet belgesi, yani doküman için geçerli değil. 2013 yılından bu yana, Avrupa Birliği’nin isteği doğrultusunda, yeni düzenlenen ehliyet belgeleri yalnızca 15 yıl geçerlidir ve bu sürenin sonunda yenilenmesi gerekiyor.DEĞİŞİM SÜRECİNİ KOLAYLAŞTIRMAKÖne çekilen değişim süreciyle, kurumların yükü azaltılmak ve işlem süreci kolaylaştırılmak isteniyor. Hedef, 2028 yılına kadar mümkün olduğunca çok sayıda eski ehliyet belgesini yenilemektir. Çünkü bu tarihten itibaren, 2013 yılından sonra düzenlenen yeni ehliyet kartları da geçerliliğini yitirecek ve yenilenmesi gerekecek. Dolaysıyla çok fazla acele etmeye gerek yok. Geçerli bir belge olmadan araç kullanan kişiler, bir idari suç işlemiş olur ve trafik kontrollerinde 10 Euro’luk bir uyarı cezasıyla karşılaşılabilirler. Ancak ADAC’a göre, sürücü belgesi olmadan araç kullanmanın aksine, bu durum bir suç teşkil etmez. Bununla birlikte, yurt dışında, değişim süresi dolmuş eski bir belgeyle yakalanıldığında sorunlar yaşanabilir. Ayrıca uyarı cezaları da daha yüksek olabilir.

Tablo 1: 31.12.1998’e kadar düzenlenmiş ehliyetlerin değişim tarihleriDoğum Yılı Ehliyetin Değiştirilmesi Gereken Tarih1953’ten önce 19.01.20331953-1958 19.01.20221959-1964 19.01.20231965-1970 19.01.20241971 veya daha sonra 19.01.2025

Tablo 2: 01.01.1999 sonrasında düzenlenmiş ehliyetlerin değişim tarihleriDüzenleme Yılı Ehliyetin Değiştirilmesi Gereken Tarih1999-2001 19.01.20262002-2004 19.01.20272005-2007 19.01.20282008 19.01.20292009 19.01.20302010 19.01.20312011 19.01.20322012-18.01.2013 19.01.2033

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BUNU BİLİYOR MUSUNUZ?

TATİLDE İŞ İÇİN ULAŞILABİLİROLMAK ZORUNDA MIYIM?;

MALUM, Hıristiyanlık Alemi’nin en büyük dini bayramı olan Noel kapıda. Gelecek hafta milyonlarca çalışan, Noel tatilini ailesi, eş, dost ve akrabasıyla geçirmek üzere yollara dökülecek. Noel bir bakıma huzur ve aile için ayrılan bir zamandır. Noel Bayramı ile ilgili aklıma bir iş hukuku sorusu takıldı. Peki ya yöneticiniz aniden arayıp bu huzuru bozarsa? İş hukukunda bunun yeri nedir? Düşünün ki, hediyeler açıldı, Noel yemeğinin kokusu mutfağı sardı ve birden telefon çalıyor. Patron arıyor ve bir şeylerin halledilmesini ya da ofise gelinmesini istiyor. Peki, bu yasal olarak kabul edilebilir mi?

İŞTE CEVABIBunun apaçık cevabı: Hayır. Genel olarak, çalışanlar yalnızca çalışma saatlerinde işverenleri için ulaşılabilir olmak zorundadır. Alman İş Hukuku Uzmanı Avukat Volker Görzel, “Aksi bir durum söz konusu değilse, örneğin sözleşmesel ya da başka bir yükümlülüğünüz yoksa ulaşılabilir olmak zorunda değilsiniz” diyor. Tatil günlerinde çalışanların ulaşılabilir olması gerekmiyor. Bu durum, tatil, hastalık günleri veya mesai sonrası gibi diğer dinlenme zamanları için de geçerlidir. Bu süreler kişisel boş zamana aittir ve buna saygı gösterilmelidir.Ancak aşağıdaki durumlarda ulaşılabilirlik gerekli olabilir:* Sözleşmesel Anlaşma: İş sözleşmesinde tatil günlerinde ulaşılabilir olma şartı açıkça belirtilmişse.* İşyeri Anlaşması: Şirket içindeki bir düzenleme ulaşılabilir olmayı şart koşuyorsa.* Mesleki özellikler: İtfaiye, bilişim destek hizmetleri veya yönetici pozisyonları gibi özel mesleklerde tatil günlerinde ulaşılabilirlik gerekebilir. Özel sorumluluğa sahip çalışanlar, örneğin yöneticiler, klasik çalışma saatleri dışında da ulaşılabilirlik gibi sözleşmesel bir yan yükümlülüğe sahip olabilir. Ayrıca, yöneticiler genellikle güven esasına dayalı çalışma saatlerine tabidir. “Yönetici pozisyonunda olanların durumda, çalışma süresi ve boş zamanın sınırlarını belirlemek zaten daha zor oluyor. Ve nihayetinde, birçok şey hukuken belirsiz çünkü mahkemelerce karara bağlanmamış” diyen Görzel, bu tür anlaşmalar veya düzenlemeler yoksa, çalışanların dinlenme haklarının olduğunu ve ulaşılabilir olmak zorunda olmadıklarını özellikle vurguluyor. Diğer bir ifadeyle işverenler, çalışanların dinlenmelerini iş amaçlı bölmelerini talep edemez. Bu vesileyle tüm okurlarımıza, aileleri ve sevdikleriyle birlikte huzur dolu bir Noel dönemi geçirmelerini diliyorum.



