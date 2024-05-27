Şimdi sıra Türk Film Festivali’nde

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SADECE Frankfurt’u değil, aynı zamanda çevresindeki çeşitli kent ve kasabaları da kapsayan festival programı hem Türkiye’den hem de Almanya’dan çok sayıda uzun metrajlı ve kısa filmlerle belgesellerin yanı sıra çeşitli kategorilerde yarışmaları, sinemayla ilgili çeşitli konuların ele alınacağı toplantıları ve bir de sergiyi içeriyor. Bu yılki mottosu ‘şiddet ve sinema’ olarak açıklanan festivalde gösterilecek filmlerin, düzenlenen etkinliklerin bir bölümü de bu konuyla ilgili olacak. Kültürlerarası İletişim Derneği tarafından düzenlenen festivalin açılış töreninde usta oyuncular Erkan Can, Derya Alabora ve Mehmet Kurtuluş’a ‘Yaşam Boyu Onur Ödülü’ verilecek. Festival, Aliye Rona, Avni ve Belkıs Dilligil gibi Türk sinemasına büyük katkıları olan sanatçılar çıkaran Dilligil Ailesi’ni de bir vefa ödülüyle anacak. Ödülü aile adına tiyatro ve sinema sanatçısı Çiçek Dilligil alacak. Uzun metrajlı, kısa ve belgesel film kategorilerindeki yarışmaların ödülleri de 7 Haziran Cuma akşamı gerçekleştirilecek kapanış töreninde sahiplerini bulacak. Kültürlerarası İş birliği ve Diyalog Derneği’nin (KADİM) ‘Türkiye proje ortağı’ olduğu festivale, aralarında Boran Kuzum, Tolga Örnek, Cengiz Bozkurt, Gülper Özdemir, Mehmet Özgür, Murat Şeker, Onur Tuna, Hakan Haksun, Özay Fecht ve Şebnem Schaefer’in yer aldığı tanınmış sinemacılar ve oyuncular bizzat katılacaklar.

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Festival Başkanı Hüseyin Sıtkı



‘DESTEK İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ’

Artık Frankfurt’un bir parçası haline gelen festivalin kente canlı ve çok kültürlü etkileşim sağladığını belirten Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivali Başkanı Hüseyin Sıtkı, “Türkiye’den, Almanya’nın dört bir yanındaki Türk topluluğundan ve Alman kültür sahnesinden gelen hissedilir destek için teşekkürlerimizi sunuyoruz. Festivalin göçmen toplumu için ilerici yaklaşımını tanıyan ve benimseyen Alman-Türk izleyici grubuna teşekkür ediyoruz. Festivalle birlikte birçok olumlu şeyi bir araya getiriyoruz ve desteğiniz için minnettarız” dedi. Hessen Başbakanı Boris Rhein, Bilim ve Araştırma-Sanat ve Kültür Bakanı Timon Gremmels, Frankfurt Büyükşehir Belediye Başkanı Mike Josef ve Frankfurt Başkonsolosu Erdem Tunçer de festival gazetesi ‘Suare’de yayımlanan mesajlarıyla sinemaseverleri selamladılar.

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Hessen Bilim ve Sanat Bakanlığı, Frankfurt Büyükşehir Belediyesi Kültür Dairesi’yle Hessen Film-Medya ve Frankfurt Rheinmain Kültür Fonu gibi kurumların desteklediği festival filmleri kent içindeki sinemaların yanı sıra Türk Kültür Merkezi, film müzesi, cezaevi, yaşlılar yurdu, okul, park (açık hava) gibi mekânlarda gösterilecek. Festival, başta Hessen eyaletinin başkenti Wiesbaden olmak üzere Frankfurt’un çevresindeki çeşitli kent ve kasabaları içine almaya çalışıyor. Wiesbaden, Offenbach, Erlenbach, Langen, Rodgau, Rödermark, Ober-Ramstadt, Mühlheim, Ginsheim-Gustavburg, Höchst im Odenwald’daki sinemaseverler de bu sayede kendi kentlerinde bir ya da iki Türk filmi görme şansı bulacaklar.

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HANGİ FİLMLER GÖSTERİLECEK?

Tolga Örnek’in yönettiği, başrollerde Cengiz Bozkurt, Boran Kuzum ile Şebnem Bozoklu’nun yer aldığı ‘Mucize Aynalar’la açılacak festivalde gösterilecek Türkiye yapımı diğer uzun metrajlı filmler şöyle:

‘Kuru Otlar Üstünde’, ‘Yüzleşme’, ‘Aniden’, ‘Ölümlü Dünya-2’, ‘LCV’ (Lütfen Cevap Veriniz), ‘Zaferin Rengi’, ‘Karganın Uykusu’, ‘1 gün 365 Saat’, ‘Sur’da Devran’, ‘Açık Kapılar Ardında’, ‘Cam Perde’, ‘Son Akşam Yemeği’, ‘Sanki Her Şey Biraz Felaket’, ‘Aşk Mevsimi’.

Festivalde, Almanya’daki Türkiye kökenli yönetmenlerin filmlerinden örnekler de yer alıyor. Fatih Akın’ın son filmi ‘Ren Altını’ ile İlker Çatak’ın Oskar adayı olan filmi ‘Öğretmenler Odası’ da bu filmler arasında.

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