Şimdi hesap zamanı

DURUŞMADA iddianameyi okuyan savcı, sanığın önce ekip otosunun ön camına zarar verdiğini, ardından da yanlardaki camları kırdığını söyledi. Sanık adına konuşan avukatı ise müvekkilinin yaşananlardan dolayı büyük pişmanlık duyduğunu belirtti. Stuttgart’ta başlayan diğer davalarda da iş yerlerine zarar veren, polise taş ve şişelerle saldıran sanıklar yargılandı. Yargılanmalara önümüzdeki günlerde devam edilecek.

Geçtiğimiz haziran ayında gece yarısı başlayan olaylar sabah saatlerine kadar sürmüştü. Olaylar sırasında yüzlerce kişi polisle çatışmış, çevredeki iş yerlerinin camları kırılmıştı. Büyük mağazalar da dahil irili ufaklı birçok dükkânda büyük hasarlar oluşmuştu. Çıkan olaylar sırasında 19 polis yaralanmış, 24 kişi gözaltına alınmıştı.

