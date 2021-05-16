Şimdi gözler Chelsea’de

2015-16 ve 2016-17 sezonlarının ardından 3 yıl sonra şampiyonluğa ulaşan Beşiktaş, ekonomik anlamda büyük bir payın sahibi olacak. Maddi krizle boğuşan Kartal, Süper Lig zaferinde 230 milyon TL kazanacak.

Siyah-beyazlılar performans primi (80 milyon TL), sezon sonu sıralama primi (50 milyon TL) ve “Ayak bastı parası”yla birlikte kasaya önemli bir girdi sağlayacak. Şampiyonlar Ligi'ne direk katılımdan ise 40 milyon Euro'nun gelmesi bekleniyor. Şampiyonlar Ligi finalinde Premier Lig şampiyonu Manchester City ile aynı ligin takımı Chelsea karşı karşıya gelecek. Kupayı Manchester City kazanması durumunda Süper Lig şampiyonu statü gereği doğrudan UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarına katılacak. Bu durumda Süper Lig şampiyonu yaklaşık 20 milyon Euro'luk gelir elde edecek.

Takımın sezon içinde Şampiyonlar Ligi'nden elde edeceği performans primleri de ekstra gelir olarak hanesine yazılacak. GERÇEK EFSANE SERGEN YALÇIN

Geçen sezon Abdullah Avcı'nın ayrılmasıyla Beşiktaş'ta göreve gelen Sergen Yalçın, kısa sürede adını kulüp tarihine yazdırdı. Şampiyonluk zaferini ilk ciddi senesinde kazanmayı başaran Yalçın, Beşiktaş'ta hem futbolcu hem de teknik direktör olarak zafer yaşayan isim oldu. 48 yaşındaki teknik adam, kariyerindeki en büyük başarısını efsane olduğu Beşiktaş'ta kazanmasını bildi. Sergen Yalçın'ın hedefi Türkiye Kupası'nı da kazanıp sezonu çifte kupayla bitirmek olacak.

GÖZÜ ÇİFTE KUPADA

Kartal’da bir sezonu iki kupayla tamamlayan son hoca Mustafa Denizli idi. Denizli, 2009'da hem lig hem de Türkiye Kupası zaferi elde etmişti. Beşiktaş altyapısından yetişen Sergen Yalçın, profesyonel kariyerine 1991 yılında siyah-beyazlı kulüpte başladı. 1991-1997 döneminde aralıksız 6 yıl Beşiktaş forması giyen Sergen Yalçın, daha sonra 2002-2006 arası top koşturdu. Başarılı hoca, görev aldığı 10 sezonda 7 kupa zaferi yaşamıştı.