Şimdi de yemek firmasında çıktı

ŞİRKETİN, Avrupa’nın en büyük hastanesi olan Münih’teki Grosshadern Hastanesi’ne 2 bin hastaya yemek servisi yaptığı bildirildi. Yemek firması 14 günlüğüne kapatıldı. Tüm çalışanları testten geçirildi. Hem firma çalışanları hem mülteci yurdu karantina altına alındı.