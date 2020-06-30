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Hürriyet
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Avrupa
BERLİN / Fotoğraf: Getty Images
Haber Giriş: 30.06.2020 - 10:26,Son Güncelleme:

Şimdi de yemek firmasında çıktı

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Şimdi de yemek firmasında çıktı
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Almanya’nın Münih kentinde sağlık idaresi yetkilileri, mülteci yurdunda çıkan korona vakaları üzerine bir yemek firmasına yöneldi. Starnberg’te bulunan yemek firmasında 44 çalışanın koronavirüs testi pozitif çıktı.

ŞİRKETİN, Avrupa’nın en büyük hastanesi olan Münih’teki Grosshadern Hastanesi’ne 2 bin hastaya yemek servisi yaptığı bildirildi. Yemek firması 14 günlüğüne kapatıldı. Tüm çalışanları testten geçirildi. Hem firma çalışanları hem mülteci yurdu karantina altına alındı.

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