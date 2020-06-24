Şimdi de tavukçuda çıktı

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, Kuzey-Ren Vestfalya Eyaleti’nin Gütersloh ve Warendorf kentleri için aldığı tedbirlere uyulmasını istedi. Spahn, aksi halde virüsün hızlı şekilde yayılabileceği uyarısında bulundu. Gütersloh ve Warendorf’daki halka, gerekli olmayan seyahatlerden vazgeçilmesi yönündeki çağrının doğru olduğunu ifade eden Spahn, “Bölgedeki halk 1-2 hafta zorluk çekecek ancak şimdi kararlı şekilde virüsün yayılmasını önlemek lazım” değerlendirmesinde bulundu.