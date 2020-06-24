Şimdi de tavukçuda çıktı
Kuzey-Ren Vestfalya Eyaleti’nin Gütersloh kentindeki Tönnies et fabrikasından sonra Aşağı Saksonya Eyaleti’nin Wildhausen kentinde tavuk eti üreten Wiesenhof fabrikasında da 50 çalışandan 23’ünün Kovid-19 testinin pozitif çıktığı açıklandı. Bunun üzerine fabrikada çalışan 1100’den fazla kişiye Kovid-19 testi yapılacağı duyuruldu.
Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, Kuzey-Ren Vestfalya Eyaleti’nin Gütersloh ve Warendorf kentleri için aldığı tedbirlere uyulmasını istedi. Spahn, aksi halde virüsün hızlı şekilde yayılabileceği uyarısında bulundu. Gütersloh ve Warendorf’daki halka, gerekli olmayan seyahatlerden vazgeçilmesi yönündeki çağrının doğru olduğunu ifade eden Spahn, “Bölgedeki halk 1-2 hafta zorluk çekecek ancak şimdi kararlı şekilde virüsün yayılmasını önlemek lazım” değerlendirmesinde bulundu.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle