×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERAvrupa Haberleri

Şimdi de ‘Sessiz tilki’ kavgası

Güncelleme Tarihi:

#Almanya#Bozkurt Selamı#AVRUPADAN HABERLER
Şimdi de ‘Sessiz tilki’ kavgası
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 14, 2024 10:02

Almanya’daki yuva ve okullarda gürültü yapan çocukları uyarmak için yıllardır kullanılan ve ‘Bozkurt selamı’ işaretinin aynısı olan ‘Sessiz tilki’ uyarısının yasaklanması tartışmaları gündeme geldi.

Haberin Devamı

TÜRK Milli Takımı oyuncusu Merih Demiral’ın gol sevincini paylaştığı ‘Bozkurt selamı’ tartışmaları devam ederken, Almanya’da yuva ve okullarda gürültü yapan çocukları ve öğrencileri uyarmak için yıllardır kullanılan ve ‘Bozkurt selamı’ işaretinin aynısı olan ‘Sessiz tilki’ (Leisefuchs-Schweigefuchs) uyarısının yasaklanması da gündeme geldi. Öğretmenlerin ve eğitmenlerin orta ve yüzük parmağı ile başparmağı birleştirip, işaret parmağı ile küçük parmağı yukarı kaldırarak çocuk ve öğrencileri ‘gürültü yapmayın’ uyarısında bulunmak için kullandıkları bu işaretin ‘Bozkurt selamı’ ile karıştırılabileceği ve bunun artık çağdaş olmadığı gerekçesiyle Almanya’nın Bremen eyaletinde bundan böyle kullanılmayacağı açıklandı. Bu işaretin uygulanmasına son verilmesi için Bremenli Alman ailelerin uzun süredir talepte bulunduğu da belirtildi. Öte yandan, başta Hamburg olmak üzere Almanya’da birçok eyaletin Bremen’in bu yöndeki kararına sıcak bakmadığı açıklandı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Almanya#Bozkurt Selamı#AVRUPADAN HABERLER

BAKMADAN GEÇME!