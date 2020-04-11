Şimdi de ‘korona duvarı’

EVET, bu ‘utanç duvarı’, sonradan ‘parçalanan’ Sovyetler Birliği’nin (SB) reformist lideri Mihail Gorbaçov’un ‘Glasnost’ (saydamlık) ve ‘Perestroyka’ (yeniden yapılanma) politikası ile ‘özgürlük sevdalısı’ Doğu Almanların kararlı duruşları sayesinde, 28 yılı aşkın bir süre sonra 9 Kasım 1989 tarihinde çöktü.

Ve Doğu Almanlar her alanda özgürlüklerine kavuştu.

Seyahat özgürlüğüne de.

Ama son haftalarda durum değişti.

Hem Doğu hem de Batı’da yaşayan tüm Almanlar için.

İlk kez Çin’de görülen ve kısa bir süre dünyaya yayılan koronavirüs Almanya’yı da vurdu.

Koronavirüse (COVID-19) yakalananların ve yaşamını yitirenlerin sayısının artması üzerine, Alman hükümeti, bir dizi önlemler aldı.

Barlar, kahvehaneler, lokantalar, gece kulüpleri, diskotekler, sinemalar, tiyatrolar, butikler, spor salonları, büyük alışveriş merkezleri kapatıldı.

Çocuk yuvaları, ilk ve orta dereceli okullar ile üniversiteler de.

Sokaklara çıkılmaması, evde kalınması tavsiye edildi.

Sokaklarda ancak iki kişinin birlikte yürümesine izin verilirken, 1.5-2 metre mesafeye riayet etme koşulu da getirildi.

Parklardaki çimenler üzerine uzananların ve banklarda oturanların 5 metre mesafe koymaları koşulu da.

Kurallara riayet etme ve disiplinli tutumlarıyla tanınan Almanların da, bu ülkede yaşayan göçmen kökenlilerin de uygulamalara genelde riayet ettikleri gözden kaçmadı.

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Bunu başkent Berlin’de çok açık bir biçimde görüyoruz.

Batı Berlin’in ünlü Ku’Damm Caddesi ile eski Doğu Berlin’in en canlı Friedrich Caddesi birden boşalıverdi.

Yerlilerin yanı sıra turist kaynayan bu caddeler, nerdeyse ‘insansız’, otomobilsiz kaldı.

Gece gündüz dolup taşan ve Türklerin yoğun olarak yaşadığı ‘Küçük İstanbul’ olarak bilinen Berlin’in Kreuzberg kesimi de öyle.

Her yer kapalı.

Sokaklar bomboş.

Aynı durum, Almanya’nın 24 saat boyunca yaşayan Köln, Frankfurt, Münih, Hamburg, Düsseldorf, Stuttgart ve başka birçok kentleri için de geçerli.

Koronavirüs yüzünden bundan bir süre önce havaalanlarını ve kara sınır kapılarını birçok ülkeye kapatan Almanya, son dönemlerde ülke içinde de ‘seyahat özgürlüğüne’ sınır getirdi.

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Almanya’nın bazı kesimlerindeki belediyeler, kente girişleri yasakladı.

Kuzey Denizi (Nordsee) ile Doğu Denizi’ne (Ostsee) sınırları olan Schleswig-Holstein, Mecklenburg Vorpommern ve Aşağı Saksonya Eyaletleri, kendi sınırları içindeki adalara ve sahillere seyahatleri yasakladı.

Turizmden yaşayan Rügen, Usedom, Sylt, Borkum başta olmak üzere birçok adaya ikamet edenlerin dışındakilere girişler yasaklandı.

Hatta bu adalarda ‘yazlık evleri’ bulunduğunu kanıtlayanlara bile.

Schleswig-Holstein Hamburglulara, Brandenburg Berlinlilere kapılarını kapattı.

Yani bir yerde, ‘utanç duvarı’ yıkıldıktan 31 yıl sonra Almanya’da ‘korona duvarı’ örüldü.

Hatta Mecklenburg Vorpommern Eyalet Hükümeti, kendi insanlarının dün başlayan Paskalya Yortusu günlerinde eyalet sınırları içindeki adalara günübirlik seyahatlerini bile yasaklayarak ‘korona duvarını’ yükseltti.

Ancak Greifswald’daki Eyalet Yüksek İdari Mahkemesi, “Bu kadarı da fazla” diyerek, Mecklenburg Vorpommerlilerin adalara seyahatlerine yasak kararını iptal etti.

Ama, Almanya’nın başka eyaletlerinden ve yurt dışından gelecek herkese Mecklenburg Vorpommern, Aşağı Saksonya ve Schleswig-Holstein’e ait adalara ‘korona duvarı’ örülmesi uygulamasına onay verdi.