Şimdi de intihal suçlaması

AVUSTURYALI bir ‘intihal avcısı’ Stefan Weber, Annalena Baerbock’un geçen hafta piyasaya çıkan ‘Şimdi. Biz Ülkemizi Nasıl Da Değiştireceğiz’ adlı kitabında, kaynak belirtmeden internetten, Politik Eğitim Federal Merkezi’nin yayınlarından ve aralarında haftalık ‘Der Spiegel’ dergisinin de bulunduğu bazı dergilerden alıntı yaptığını açıkladı. Weber, Baerbock’un kitabında en az 12 kez, kelimesini bile değiştirmeden belirli pasajlara olduğu gibi yer verdiğini, Almanya’da yayımlanan bazı gazeteler ile sosyal medyadan yapılan birçok alıntı için kaynak belirtmediğini ileri sürdü. Bilimsel bir çalışma olmadığı halde intihal suçlamalarına hedef olan Yeşiller Eş Genel Başkanı ve partinin başbakan adayı Annalena Baerbock’un güven sarsıntısı yaşayacağı görüşü ağırlık kazandı.

PARTİDEN TAM DESTEK

İntihal suçlamalarını reddeden Annalena Baerbock’a partisi de sahip çıktı. Yeşiller’in eski liderlerinden Jürgen Trittin, Baerbock’a dönük bu suçlamaları ‘karalama kampanyası’ olarak niteledi. Yeşiller’li bazı başka politikacılar da bunun açıkça Baerbock’un önünü kesmek için bir ‘itibar zedeleme kampanyası’ olduğunu söylediler. Kitaptaki bazı bilgilerin kamuya açık kaynaklardan herkes tarafından alınabileceğine dikkati çekerek, telif hakkı ihlalinin kesinlikle söz konusu olmadığının da altını çizdiler. Yeşiller ayrıca, bu konuyla ilgili tanınmış bir avukatı da devreye soktu. Baerbock’un avukatı, intihal suçlamalarının tamamen saçma olduğunu açıkladı.

BAŞKA HATALAR DA YAPTI

Başbakan adaylığı açıklandıktan sonra Yeşiller’i, Almanya’da iktidarın büyük kanadı CDU/CSU sollayıp en güçlü parti konumuna getirmeye katkıda bulunan Baerbock, başka suçlamalara da hedef olmuştu. Baerbock’un özgeçmişinde gerçeği tam yansıtmayan bazı bilgilere yer verdiği, vergisini ödediği halde partisinden aldığı bazı ek ücretleri Federal Meclis’e bildirmediği ortaya çıkmıştı. Şimdi intihal suçlamaları nedeniyle hem Yeşiller’in oy oranının düşeceğine hem de Baerbock’un güven kaybına uğramasına kesin gözüyle bakıldığı belirtildi.