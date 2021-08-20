Şimdi de diploma tezinde intihal yapmakla suçlanıyor

26 Eylül’de yapılacak Berlin Eyalet Parlamentosu seçimlerinde partisinin eyalet başbakan adayı olan Giffey’in 2005’te sunduğu diploma tezinin birçok yerinde kaynak göstermeden alıntı yaptığı belirtildi. Berlin Hür Üniversitesi’nde (FU) görevli dil bilimciler 2005’te sunulan tezi araştırdı. FU Dil Bilimleri Fakültesi öğretim görevlisi Anatol Stefanowitsch, yapılan araştırmaya göre tezin önemli bölümünde intihaller olduğunu kaydetti.

BİREBİR KOPYALANMIŞ

T-Online haber sitesinde yer alan habere göre Franziska Giffey’in Süllke olan kızlık soyadıyla sunduğu tezde bazı bölümlerin hiçbir şekilde değiştirilmeden birebir kopyalanıp yapıştırıldığı kaydedildi. Anatol Stefanowitsch, Giffey’in bazı bölümlerde verdiği kaynağın da yanlış olduğunu belirtirken, şahıslara ait sözlerin de tırnak içine alınmayarak kendi ifadeleriymiş gibi gösterildiğini belirtti. SPD Meclis Grup Başkanı ve Eyalet teşkilatı Eş Başkanı Raed Saleh ise tam da seçim kampanyası döneminde 16 yıl önceki tezin araştırılmasının kendisini şaşırtmadığını belirterek, Giffey’e destek çıktı.