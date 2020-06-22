Şimdi de ‘çöplük’ tartışması başladı

STUTTGART Emniyet Müdürü Franz Lutz, bu gençlerin son zamanlarda eğlencelerini sosyal medyada paylaştığını ve bu paylaşımlarda polisi de hedef aldıklarını söyledi. Lutz, ABD’de beyaz bir polisin siyahi George Floyd’u öldürmesi üzerine çıkan gösterilerle bağlantısı olabileceğine dair bir ipucu olmadığını vurguladı. Gözaltına alınan gençlerin yarısının Alman, diğerlerinin Boşnak, Iraklı, Hırvat, Afgan ve Somali uyruklu göçmen kökenli gençlerden oluştuğu, 7 gencin ise 18 yaşın altında olduğu kaydedildi. Yaklaşık 500 gencin katıldığı olaylarda polis suç işleyenleri yakalamak için yoğun soruşturma yürütüyor. Halktan polise olaylarla ilgili çok sayıda ihbar yağdığı ve video görüntüleri geldiği belirtildi.





GAZETECİYE SUÇ DUYURUSU

Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer, Stuttgart’a giderek incelemelerde bulundu. Olaylara karışan ve polise saldıranların yasaların tüm sertliğini hissedeceklerini vurgulayan Seehofer’in, bir gazeteci hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıklaması ise ‘basın özgürlüğüne müdahale’ tartışmalarını başlattı.

Tageszeitung gazetesinde geçen hafta pazartesi günü yayımlanan bir köşe yazısında ‘Polis teşkilatı ortadan kaldırılır ve kapitalizm kalırsa, polis ne iş yapar?’ sorusuna alternatif olarak ‘çöplük’ gösterilmişti.

Seehofer, Bild gazetesine verdiği demeçte, “Kontrolsüz sözler kontrolsüz şiddet olaylarına getiriyor” diyerek, makalenin yazarı hakkında polise suç duyurusunda bulunacağını açıkladı. Hükümetin basın toplantısında soruları yanıtlayan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Grünewaelder, suç duyurusunun henüz incelendiğini söyledi. Bakanlık sözcüsünün bu açıklaması, “Seehofer, Başbakan Angela Merkel’in müdahalesi üzerine geri adım attı” yorumlarına yol açtı. Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert de Başbakan Merkel’in Bakan Seehofer ile görüştüğünü doğruladı, ancak içeriği hakkında bilgi vermedi.