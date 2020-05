Şimdi de atom bombası kavgası

HÜKÜMET ortağı Sosyal Demokrat Parti (SPD) Federal Meclis Grup Başkanı Rolf Mützenich, Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) Almanya’da konuşlandırdığı nükleer silahlarını geri çekmesini gündeme getirdi.

Hem de “Almanya’daki nükleer silahlar bizim güvenliğimizi artırmaz, aksine azaltır” diyerek.

SPD Eş Başkanı Norbert Walter-Borjans da Mützenich’e tam destek verdi.

SPD Lideri, “Ben bu silahların konuşlandırılmasına, hele hele nükleer silahların kullanılmasına kesinlikle karşıyım” dedi.

*

Evet...

Almanya’nın Rheinland-Pfalz Eyaleti’ne bağlı Büchel beldesinde konuşlandırılmış 20 civarında atom bombası vardır.

Bu bombalar 1960’lı yıllardan beri oradadır.

B-61-4 tipi bu atom bombalarının her biri 50 kiloton gücündedir.

Yani, bunlardan her biri, Hiroşima’ya bundan 75 yıl önce atılan ve 140 bin kişinin ölümüne yol açan her atom bombasından 13 kez daha güçlüdür.

Ayrıca Almanya’nın çeşitli kesimlerinde konuşlandırılmış başka Amerikan nükleer silahları vardır.

Belçika, Hollanda, İtalya ve Türkiye’de konuşlandırılmış Amerikan atom bombaları ve nükleer silahları da.

*

Evet...

ABD Başkanı Donald Trump, bir dediği bir dediğini tutmayan ‘tutarsız’ bir politikacıdır.

Evet...

Donald Trump, ne yapacağı belli olmayan ‘çılgın’ bir politikacıdır.

Ama SPD’li bazı politikacıların bu yaklaşımının gerçekleşmesi halinde Almanya’nın da Avrupa Birliği’nin (AB) de NATO kısa adıyla tanınan Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü’ndeki etkisi azalacaktır.

Hatta böyle bir gelişme, ‘caydırıcı’ etkisini azaltacağı için NATO’nun elini de gücünü de zayıflatacaktır.

İşte bu yüzden Almanya’nın SPD’li Dışişleri Bakanı Heiko Maas, kendi partisinin lider kadrosunun bu yaklaşımına tepki gösterdi.

Maas, “Bizim dış ve savunma politikamız asla Alman ‘özel yolu’ olamaz. En yakın partnerlerimize ve komşularımıza güveni yok edecek adımlar, bizi atom silahsız bir dünya hedefimize yakınlaştırmaz” dedi.

Tabii SPD’li Mützenich ve Walter-Borjans’ın açıklamalarına koalisyon hükümetinin büyük kanadı Hıristiyan Demokrat/Hıristiyan Sosyal Birlik Partileri’nden (CDU/CSU) de tepki geldi.

CDU ve CSU’lu politikacılar, SPD’lilere, “Koalisyon protokolünü iyi okuyun. Bu konuda pazarlık yapmayız” diyerek Almanya’da konuşlandırılmış nükleer silahların geri çekilmesinin söz konusu olmadığını vurguladılar.

Muhalefetteki Hür Demokrat Parti (FDP) ile sağ popülist Almanya için Alternatif (AfD) de öyle.

Aslında Almanya’da konuşlandırılmış Amerikan atom bombalarının ve nükleer silahlarının geri çekilmesi daha önceki yıllarda da gündeme getirildi.

Şimdi karşı çıkan FDP, 2005 yılında, “ABD nükleer silahlarını Almanya’dan geri çeksin” diye önerge bile verdi.

Hatta sonradan Federal Dışişleri Bakanı olan FDP Genel Başkanı Guido Westerwelle, 2009 yılında yapılan genel seçim öncesi, “Amerika nükleer silahlarını geri çeksin” diye seçim kampanyası bile sürdürdü.

Seçimlerden sonra CDU/CSU ile FDP’nin imzaladığı koalisyon protokolünde yer aldığı halde, 4 yıl önce yaşamını yitiren Westerwelle’nin bu hayali bir türlü gerçekleşmedi.

SPD için de, “Amerika atom silahlarını geri çeksin” girişimi hiç de yeni bir olgu değildir.

Şu anda Alman Cumhurbaşkanı olan dönemin SPD’li Federal Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier, Nisan 2009’da ABD’nin tüm atom silahlarını geri çekmesi için ağırlığını koydu.

Ancak CDU’lu Başbakan Angela Merkel, bunun Almanya’nın tek başına değil, diğer NATO ülkelerinin ortak kararıyla hayata geçirilmesinde diretince, Steinmeier’in talebi suya düştü.

2013 yılından beri CDU/CSU ile ortaklık eden SPD’nin 2017 yılındaki genel seçimlerdeki başbakan adayı Martin Schulz da aynı talebi yineledi.

Ama seçim sonrası SPD ‘büyük koalisyona devam’ deyince, Schulz’un hayalleri de suya düştü.

Oysa ki, Yeşiller ve Sol Parti de yıllardır Amerika’nın Almanya’da konuşlandırdığı atom silahlarını geri çekmesini talep etmektedir.

Ama boşuna.

Bırakın geri çekmeyi, ABD 2021 yılı itibariyle B-61-4’lerin yerine daha modern, daha isabetli ve daha güçlü B-61-12 tipi atom bombalarını Büchel’e (Almanya) konuşlandırma kararını çoktan verdi bile.