Silahları bahçesinde eğitim için depolamış
Bahçesinde gizli silah, bomba ve mermi deposu bulunan ve aşırı sağcı olduğu sanılan Alman ordusuna bağlı Özel Komando Birliği (KSK) mensubu 45 yaşındaki Philipp Sch.’nin yargılanmasına başlandı.
ALMANYA’nın Leipzig Eyalet Mahkemesi’nde başlayan ilk duruşmada KSK mensubu zanlı, gizli silah deposunun kendisine ait olduğunu itiraf etti. Ancak silah sıkıntısı endişesiyle bu yığınağı yaptığını iddia etti.SİLAHLARI ORDUNUN STOKUNDAN TOPLAMIŞ
Geçen mayıs ayında Özel Komando Birliği’ni eğiten 45 yaşındaki zanlı Philipp Sch.’nin bahçesinde silah, patlayıcı madde ve çok sayıda mermiden oluşan bir silah deposu bulunmuştu. Gözaltına alınan zanlı Philipp Sch. kasım ayında dışarıdan yargılanmak suretiyle serbest bırakıldı. Zanlı mahkemedeki ilk duruşmada bu silahları ordunun silah stokundan topladığını ve eğitim amaçlı kullandığını, orduda eğitimde yaşanan silah sıkıntısı nedeniyle askerleri iyi eğitmek için bu silahları depoladığını savundu.KARAR MARTTA
Zanlı bu silahların tehlikesiz olduğunu ve sadece eğitimde kullanılan silahlar olduğunu iddia etti. Ancak en modern silah ve donanıma sahip olan özel komando birliğinde (KSK) silah sıkıntısı mümkün görünmüyor. Zanlı Philipp Sch. savaş silahları kontrol yasası, silah ve patlayıcı madde yasası uyarınca yargılanıyor. Savcı ilk duruşmada gizli depoda bulunan silahların listesini açıkladı. Karar mart sonunda bekleniyor.
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