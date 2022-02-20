Silah alımını zorlaştıracak yasa planlanıyor

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ALMANYA’da Hanau’da iki yıl önce yaşanan ırkçı saldırının anma töreninde konuşan Federal İçişleri Bakanı Nancy Faeser, silahların aşırıların eline geçmemesi için mücadele edeceklerini söylemişti. Bakan Faeser, “Radikalleşmeyi durdurmak ve aşırı sağ şebekeyi dağıtmak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Aşırılık yanlılarının finans akışlarının izini sürecek ve onları gelir akışlarından mahrum bırakacağız. Ayrıca çok tutarlı bir şekilde ellerindeki silahları alacağız“ dedi.