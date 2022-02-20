Silah alımını zorlaştıracak yasa planlanıyor

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Federal İçişleri Bakanlığı Almanya’da silah edinmeyi zorlaştırmak istiyor. Bakanlığın eyaletler ve hukukçularla görüşerek bu yönde yasa değişikliği planladığı belirtildi.
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ALMANYA’da Hanau’da iki yıl önce yaşanan ırkçı saldırının anma töreninde konuşan Federal İçişleri Bakanı Nancy Faeser, silahların aşırıların eline geçmemesi için mücadele edeceklerini söylemişti. Bakan Faeser, “Radikalleşmeyi durdurmak ve aşırı sağ şebekeyi dağıtmak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Aşırılık yanlılarının finans akışlarının izini sürecek ve onları gelir akışlarından mahrum bırakacağız. Ayrıca çok tutarlı bir şekilde ellerindeki silahları alacağız“ dedi.
RUHSAL DURUMU SORULACAK Bakanın bu açıklamasından sonra İçişileri Bakanlığı bir soru üzerine, silah yasasına değişiklik yapılarak silah alımının zorlaştırılmasının planlandığını onayladı. Şu anda ilgili diğer bakanlık ve eyaletlerle görüşmeler yapıldığı belirtildi. Yapılacak düzenlemede, silah almak için başvuran bir kişiye onay verilmeden önce, sağlık dairesinden ruhsal ve psikolojik durumunun öğrenilmesi öngörülüyor. Hanau saldırganının sadece aşırı sağcı olmadığı aynı zamanda ruhsal sağlının bozuk olduğunun ortaya çıkması tartışma yaratmıştı.
YEŞİLLER DE DESTEK VERİYOR Silah yasasında yapılacak değişikliğe koalisyon ortağı Yeşiller Partisi de destek veriyor. Yeşillerli Federal Meclis İçişleri Komisyonu Başkanı Marcel Emmerich: “Aşırılık yanlıları, ırkçılar veya ruh sağlığı bozuk olanlar silah alabiliyorsa, o zaman kamu güvenliğimiz için bir sorunumuz var demektir ve bu yüzden acilen bu konuda düzenlemeye ihtiyaç duyulmaktadır” dedi. Silah yasası son olarak üçüncü kez sıkılaştırılmıştı. Ancak iktidarın küçük ortağı FDP ise, var olan yasanın yeterli olduğunu belirterek, yasa değişikliğine ters çıkıyor. 19 Şubat 2020’deki saldırının ardından dönemin CSU’lu İçişleri Bakanı Horst Seehofer yeniden düzenlemeye çalıştı. Ancak, Birlik Partileri Meclis grubunun itirazı nedeniyle başarısız oldu. AfD de buna karşı oy kullanmıştı.