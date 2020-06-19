Sıla Yolu’na çıkılır mı?

BİR yanda memleket, deniz, güneş hasreti. Diğer yanda korona önlemleri: Maske, 1.5 metre sosyal mesafe, sınırlar, sağlık kontrolleri, karantina ihtimali korkusu...

Kafamız karışık.

“Bu şartlarda tatile gidilir mi?”

Bu soru sürekli meşgul ediyor kafamızı. Hürriyet gazetesi olarak uzun uzun düşündük;

Her yıl olduğu gibi bu yıl da ‘Sıla Yolu’ dizimizi hazırlayalım mı yoksa hazırlamayalım mı?

Böyle bir ortamda bir Sıla Yolu dizisi okurlarımızı acaba tehlikeli bir maceraya sürükler mi?

Sonunda şu karara vardık; Seyahat ve yolculuk her zaman maceralı. Yola çıkan biri bu macerayı zaten göze almış demektir. Ancak korona şartlarında güvenli bir seyahat için çok daha fazla bilgi gerekiyor. Öyleyse bize çok daha büyük bir sorumluluk düşüyor.





FARKLI OLACAK

Yıllardır Sıla Yolu dizisini İbrahim Mestanlaroğlu arkadaşımız hazırlıyor. Bu yolları artık avucunun içi gibi biliyor. Bu yıl da onu görevlendirdik ve Sıla Yolu için iyi bir ön hazırlık yaptık. Bu yıl korona gölgesinde seyahat ve tatil pek normal olmayacak. Bu nedenle Sıla Yolu dizimiz de farklı olacak.

Dizimizde bilgi ağırlığını güzergâhtaki ülkelerin korona önlemleri üzerine vereceğiz.

* Sıla Yolu güzergâhındaki ülkelerde korona vaka sayıları ne durumda?

* Sınırlar devamlı açık mı?

* Ülkeleri transit mi geçmek zorundayım?

* Yollarda geceleyebilir miyim?

* Oteller, restoranlar açık mı?

* Ülke ülke korona önlemleri neler?

* Benzin istasyonunda yakıt alırken maske takmak zorunda mıyım?

* Maske takmamanın cezası ne kadar?

* Gümrük kapılarında hava nasıl? Koronavirüs korkusu nedeniyle gümrük ve sınır polisleri gergin mi?

* Sosyal mesafe kuralı kapılarda yığılmalara neden oluyor mu?

* Yola çıkarken yanıma eldiven, dezenfektan almam gerekir mi?

* Kamuya açık tuvaletleri kullanmak virüs bulaşması açısından tehlikeli mi?

GÜNBEGÜN

Daha önceki yıllarda arkadaşımız tüm yolları inceleyip döndükten sonra diziyi kaleme alıyordu. Bu sefer bulunduğu ülkeden bilgileri ve gözlemlerini günbegün yazacak. Biz de bu sıcak bilgileri hızla yayına koyarak, sizinle paylaşacağız. Bu yazı dizimizden sonra da yollardaki yeni gelişmeleri gazetenizde bulacaksınız.

Neden? Çünkü yollarda çok fazla belirsizlik var ve her şey çok hızlı değişiyor.

Bunu arkadaşımızın yola çıktığı gün de yaşadık.

Almanya, Türkiye’yi riskli bölge sınıflandırmasına aldı.

Arkadaşımız Avusturya’dayken, Bulgaristan’ın, Türkiye’den Türk vatandaşlarına seyahat yasağı koyduğu haberi geldi. “Sıla Yolu kapandı mı?” diye heyecanlandık. Ancak bu kararın Avrupa’da oturumu olan Türkler için geçerli olmadığı haberiyle derin nefes aldık.





KARAR SİZİN

Biz bu yıl ki Sıla Yolu dizimizde korona koşullarındaki yolların durumu üzerine net bilgiler vereceğiz.

Korona şartları altındaki bir Sıla Yolu’na ayna tutacağız.

Herhangi bir tavsiyede bulunmayacağız.

Bu bilgiler ve şartlarla tatile gidip gitmeme kararını her bireyin kendi özgür iradesine bırakacağız.

Şimdi Sıla Yolu’ndan gelecek haberleri ben de sizin gibi heyecanla bekliyorum.