Sıla Şahin, hayalindeki mesleği ve büyük aşkını anlattı

Haberin Devamı

Bild gazetesine konuşan Sıla Şahin, fizyoterapi kliniğinde çalışarak kazandığı parayla Charlottenburg’daki oyunculuk okuluna gizlice kayıt yaptırdı. Aynı zamanda bale ve şan dersleri alan Şahin, annesinin oyunculuk hayaline başta karşı çıktığını ancak sonunda onu desteklediğini anlattı. 2009 yılında RTL dizisi Gute Zeiten, Schlechte Zeiten ile kariyerinde büyük bir çıkış yapan Şahin, “İlk kazancımla annemi tatile götürdüm ve kendime bir Smart aldım. Bu, benim için özgürlüğün simgesiydi” dedi.

‘SAMUEL RUHUMDAKİ YARALARI SARDI’

Şahin, hayatındaki en önemli dönüm noktalarından birinin eşi Samuel Şahin-Radlinger ile tanışmasının olduğunu ifade etti. 2016 yılında Avusturyalı futbolcu ile evlenen Şahin, “O benim kaderimdi. Doğru zamanda karşıma çıktı ve ruhumdaki yaraları sardı” diyerek büyük aşkını anlattı. Çift, iki oğullarıyla birlikte Viyana’da yaşıyor.

Haberin Devamı

‘FUTBOLCU OLDUĞUNU GÖRÜNCE ENGELLEDİM’

Eşiyle tanışma sürecinde yaşadığı ilginç bir detayı da paylaşan Sahin, “Onun gitar çaldığı bir videosunu izledim ve çok etkilendim. Ama futbolcu olduğunu görünce onu engelledim. Daha önce bir futbolcu ile ilişkim olmuştu ve bir kez yanılmak yeter diye düşündüm. Ama Samy vazgeçmedi” dedi.

Şahin, 2015 yılına kadar iki buçuk yıl boyunca milli futbolcu İlkay Gündoğan ile birlikteydi. Eski ilişkisi hakkında kötü konuşmak istemediğini belirten Şahin, “O tecrübeyi yaşamasaydım, Samy’nin kıymetini bu kadar bilemezdim” dedi.