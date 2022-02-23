Sıla Şahin bir kız çocuğu edinecek!

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İki çocuk annesi Sıla Şahin, 2016 yıldan bu yana Avusturyalı futbolcu Samuel Radlinger ile evli. Çiftin 2 ve 3 yaşlarında iki erkek çocuğu var. Bild gazetesine konuşan Sıla Şahin, anneliğin dünyanın en zor görevlerden biri olduğunu belirterek özellikle korona zamanında çok zorlandığını anlattı.

DÜNYANIN EN GÜZEL HEDİYESİ

Sıla Şahin, zaman zaman sınıra geldiğini ancak böyle durumlarda odadan çıkıp balkon geçerek rahat bir nefes aldığını söylerken, çocukların dünyanın en güzel hediyesi olduğunu vurguladı. Çocuk büyütmenin zorluklarına rağmen yine de üçüncü bir çocuk sahibi olabileceğini söyleyen Şahin, ancak bu sefer doğurmak istemediğini, onun yerine bir kız çocuğu evlatlık edinebileceğini ifade etti.