Sıkı önlemlere rağmen vakalar kontrol altına alınamıyor

Robert Koch Enstitüsü son 24 saat içinde Almanya’da 15 bin 332 yeni vaka tespit edildiğini açıklarken bu rakamların tam olarak gerçeği yansıtmadığı belirtiliyor. Hafta sonu az test yapıldığı için gerçekte rakamın daha yüksek olduğu tahmin ediliyor. Almanya’da son bir gün içinde korona salgını nedeniyle 154 kişi hayatını kaybetti. Böylece toplam ölenlerin sayısı 11 bin 506’ya yükseldi. İlk vaka tespitinden bugüne toplam korona vaka sayısı ise 687 bin 200 olarak açıklandı. Almanya’da şimdiye kadar en yüksek günlük vaka sayısı geçen cumartesi günü 23 bin 400 olarak açıklanmıştı.

SINIFLAR KARANTİNADA TUTULUYOR

Eyalet eğitim bakanlarından oluşan Eğitim Bakanları Konferansı, okulların ve yuvaların mümkün olduğu kadar açık kalması ve eğitime ara verilmeden devam edilmesi yönünde karar almıştı. Bu kararı da uygulamakta kararlı. Buna karşın ülkede artan günlük korona vakaları arasında öğrenci ve öğretmenlerin saysının çoğalması hem velileri hem de öğretmenleri endişelendiriyor. Almanya okullarda korona vakalarına rastlanınca sınıf bazında 14 günlük karantina uygulanıyor. Sınıftaki tüm öğrenciler teste tabi tutuluyor. Ancak diğer sınıflarda dersler yapılmaya devam ediliyor. Eyaletlere göre korona vakalarının çıktığı okulların sayıları büyük farklılıklar gösteriyor. Aşağı Saksonya’da 3 bin okulun 300’ünde korona vakaları oraya çıktı.

EĞİTİM BAKANI MASKEDEN YANA

Federal Eğitim bakanı Anja Karliczek, tüm okullarda ve tüm öğrenciler için sınıflarda maske takılmasının zorunlu olmasından yana. Hıristiyan Demokrat Birlik Partili (CDU) Bakan Karliczek, vaka sayılarının artığı şu dönemde tüm öğrencilerin derslerde maske takmasını savunurken “Maske koronadan koruyan en önemli araç” dedi. Almanya genelinde okullarda maske uygulaması farklılıklar gösteriyor. Kimi eyaletlerde sınıflarda maske takılmazken, kimi eyaletlerde üst sınıflarda eğitim alan öğrencilerin ders sırasında da maske takmasını zorunlu kılıyor. Ancak okul koridorlarında, bahçede ve ortak kullanım alanlarında maske takılması zorunlu.