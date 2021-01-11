Sıkı karantina başladı

BU hedefe ulaşmak için de 31 Ocak tarihine kadar geçerli olacak çok daha sert önlemler başladı. Hamburg cuma günü, Brandenburg cumartesi günü, Berlin, Aşağı Saksonya, Mecklenburg Vorpommern ve Thüringen ise pazar günü yeni karantina önlemlerini başlattı. Diğer eyaletlerde kısıtlamalar bugün yürürlüğe girdi. Enfeksiyon bulaş değeri bir hafta içinde 100 bin nüfus başına 200’ün üzerinde olan yerlerde hareket alanı 15 km ile sınırlandırıldı. Ancak insanların bu sıkı kurallara uymadığı gözlemleniyor. Birçok yerde hafta sonu yine parklar ve gezi yerlerinde aşırı doluluk yaşandı.

İŞTE EYALETLERE GÖRE ÖNLEMLER

15 KM SINIRI: Korona önlemleri nedeniyle kayak merkezleri kapalı olmasına rağmen tatilde tesislere hücum edilmesi bu uygulamaya neden oldu. Enfeksiyon sayısının bir hafta içinde 100 bin nüfus başına 200 vakayı aştığı yerlerde şehrin 15 km dışına çıkılmayacağı kararına tüm eyaletler uyacak. Sadece Kuzey Ren Vestfalya kararı belediyelere bıraktı. Aşağı Saksonya’da 200 değeri üzerinde yer olmadığı için şimdilik bu uygulama geçerli değil. Baden Württemberg ise 15 km uygulaması yerine kayak merkezlerini sıkı kontrol edecek ve günü birlik gezilere izin vermeyecek. Bu kurala uymamanın cezası ise 500 euro.

SOSYAL TEMAS: Özel buluşmalar sadece bir kişiyle sınırlı. Birçok eyalette en fazla bir ziyaretçi sınırlamasına çocuklar da dahil. Bazı eyaletlerde küçük çocuklar istisna. Brandenburg, Saksonya, Bremen ve Baden Württemberg’de 14 yaş altı, Kuzey Ren Vestfalya, Bavyera ve Rheinland Pfalz’da ise 3 yaşına kadar olan çocuklar sosyal temasta en fazla bir kişi sınırlamasına dahil değil.

OKULLAR VE KREŞLER: Okullar ve kreşler 31 Ocak tarihine kadar kapalı. Yüz yüze eğitim mecburiyeti yok. Çocuk bakımı, sadece acil durumlarda kreş ve okullarda mümkün. Bazı eyaletlerde dönüşümlü dersler verilecek. Berlin’de küçük gruplar halinde dönüşümlü ders imkânı sunuluyor. 25 Aralık tarihine kadar yüz yüze eğitim mecburiyeti yok.

Hessen ve Rheinland Pfalz’da okullar 6’ncı sınıfa kadar kapalı. Üst sınıflar için okullar açık veya çevrim içi dersler verilecek. Hamburg’ta evde ders imkânı olmayan öğrenciler okula gidebilecek. Baden Württemberg’de enfeksiyon durumuna göre ilkokul ve kreşler 18 Ocak’tan itibaren açılabilecek. Son sınıf öğrencileri yüz yüze eğitim alabilecek. Bremen’de çocuğunu okula gönderip göndermemeye veliler kendileri karar verecek. Aşağı Saksonya’da okullar kısmen açık. Devlet Bakanı Hendrik Hoppenstedt, bunun alınan karantina kararlarına aykırı olduğunu vurguladı.

PARALI İZİN: Çocuğuna evde bakmak zorunda olan anne babalar 10’ar gün paralı izin alabilecek.

PERAKENDE İŞ YERLERİ KAPALI: Süpermarketler, eczaneler, bankalar, benzin istasyonları, postaneler, oto tamir yerleri, tıbbi malzeme satan yerler açık. Ancak restoran, kafe, bar ve oteller, iş yerlerindeki kantinler ve perakende satış yapan yerler kapalı kalmaya devam edecek.

