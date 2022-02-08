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‘Sigortadan para almak için dükkânını kundaklattı’ iddiasıyla hakim karşısında!

#Almanya#Kundaklama#Sigorta
‘Sigortadan para almak için dükkânını kundaklattı’ iddiasıyla hakim karşısında

Almanya’nın Saksonya eyaletine bağlı Chemnitz kentinde restoran işleten gastronom Ali Tulasoğlu’nun, sigortadan para alabilmek için restoranı yaktırdığı gerekçesiyle yargılanmasına başlandı. 

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ALMANYA’da 2018 yılında, büyük yankı uyandıran şehir festivalindeki bir cinayet sonrası aşırı sağcılar şehirde göçmen avına çıkmıştı. Aynı dönemde işlettiği Mangal adlı restoranı kundaklanan Ali Tulasoğlu, restoranın aşırı sağcılar tarafından yakıldığı imasında bulunmuştu.

‘Sigortadan para almak için dükkânını kundaklattı’ iddiasıyla hakim karşısında
‘CHEMNITZ’İ TERK EDERİM’
Restoranında yaklaşık 500 bin euro’luk maddi zarar oluşan Ali Tulasoğlu, yangın sonrası Alman medyasına yaptığı açıklamada, “Eğer aşırı sağcıların yaktığı ortaya çıkarsa Chemnitz’i terk ederim“ demişti. Dönemin başbakanı Angela Merkel de Chemnitz ziyareti sırasında Ali Tulasoğlu‘nun kundaklamayla ilgili şikâyetini dinlemişti. Aynı şekilde Saksonya Eyaleti Başbakanı Michael Kretschmer ve Chemnitz Büyükşehir Belediye Başkanı Barbara Ludwig de restoranı ziyaret ederek destek de bulunmuştu.
‘Sigortadan para almak için dükkânını kundaklattı’ iddiasıyla hakim karşısında
50 BİN EURO KARŞILIĞI KUNDAKLATTI SUÇLAMASI
Ancak Eyalet Kriminal Dairesi ekipleri olayı detaylı bir şekilde soruşturmaya başladı. Telefon görüşmelerini dinlemeye alan polis, Mangal restoranın eski çalışanların ve kundaklama anındaki görgü tanıklarının ifadelerine de başvurdu. Polisin topladığı delilleri yeterli bulan savcılık 2020 yılında Ali Tulasoğlu’nun tutuklanması için başvurdu. Hakim kararıyla gözaltına alınan gastronom hakkında 50 bin euro karşılığı kendi dükkânını kundaklaması için adam tuttuğu suçlamasında bulunuluyor.
‘Sigortadan para almak için dükkânını kundaklattı’ iddiasıyla hakim karşısında
UZUN SÜRE HAPİS YATABİLİR
Para karşılığı kundaklamayı gerçekleştiren bir tanık olayı reddederken, hakkında soruşturma yürütülen diğer bir sanığın ise savcılığa Ali Tulasoğlu’nu suçlayacı ifade verdiği belirtiliyor. Ali Tulasoğlu, mahkemede, binada bulunan 15 kişiyi öldürme teşebbüsü, kundaklama, azmettirme ve dolandırıcılık suçlamasıyla yargılanıyor. Duruşmaların mayıs ayına kadar süreceği belirtilirken, suçlu bulunması durumunda uzun süreli hapis cezası alacağı kaydedildi.
‘Sigortadan para almak için dükkânını kundaklattı’ iddiasıyla hakim karşısında

‘Sigortadan para almak için dükkânını kundaklattı’ iddiasıyla hakim karşısında

 

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#Almanya#Kundaklama#Sigorta

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