Sigorta ücretleri artacak!

Haberin Devamı

ARAÇ sigortası primleri, aracın hangi bölgede tescil edildiğine bağlı olarak belirleniyor. Alman Sigortaları Genel Birliği’ne (GDV) göre, yaklaşık 9.4 milyon sürücü bu yıl sigorta primlerinde değişikliklerle karşı karşıya kalacak. Almanya genelinde yaklaşık 4.7 milyon sürücüyü bağlayan 49 bölgede sigorta sınıflandırmaları kötüleşiyor. Bunun nedeni, bu bölgelerde son zamanlarda kaza hasarlarının artması.