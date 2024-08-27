Sigorta ücretleri artacak!

BERLİN - Fotoğraflar: dpa
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 27, 2024 11:25
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Almanya’da sonbahar aylarında araç sahiplerini kötü bir sürpriz bekliyor. Bazı sürücüler için araç sigortalarının önemli ölçüde artacağı belirtildi. Bunun nedeni ise kasko sigorta bedeli hesaplamaları, bölgesel veriler baz alınarak yenilenecek.
ARAÇ sigortası primleri, aracın hangi bölgede tescil edildiğine bağlı olarak belirleniyor. Alman Sigortaları Genel Birliği’ne (GDV) göre, yaklaşık 9.4 milyon sürücü bu yıl sigorta primlerinde değişikliklerle karşı karşıya kalacak. Almanya genelinde yaklaşık 4.7 milyon sürücüyü bağlayan 49 bölgede sigorta sınıflandırmaları kötüleşiyor. Bunun nedeni, bu bölgelerde son zamanlarda kaza hasarlarının artması.
HASARLAR ORTALAMANIN ÜZERİNDE
Öte yandan, yine 4.7 milyonu etkileyecek 59 bölgede ise sürücüleri hafifletecek daha iyi sınıflandırmalar yapılacak. Yaklaşık 33 milyon araç sahibi için ise herhangi bir değişiklik beklenmiyor. Yapılan son araştırmada, en kötü hasar bilançosuna sahip bölge Offenbach
oldu. Onu Berlin takip etti. Her iki şehirde de hasarlar ortalamanın yüzde 40 üzerinde oldu. Bu nedenle, bu bölgelerdeki sürücüler en kötü bölgesel sınıf olan 12. sınıfta yer aldı.