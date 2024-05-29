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Sigorta şirketleri geçen yıl 5.7 milyar Euro ödedi

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#AVRUPADAN HABER#GDV#Jörg Asmussen
Sigorta şirketleri geçen yıl 5.7 milyar Euro ödedi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 29, 2024 10:35

Alman Sigorta Birliği (GDV) geçen yılki fırtına, dolu ve şiddetli yağmura bağlı sigortalı hasarın yaklaşık 5.7 milyar Euro civarında olduğunu açıkladı.

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BERLİN’de yaptığı açıklamada bu rakamın 2022 yılına kıyasla 1.7 milyar Euro daha fazla olduğunu ifade eden GDV Genel Müdürü Jörg Asmussen, “Bunun başlıca nedeni motorlu taşıtlarda meydana gelen ciddi ve pahalı dolu hasarıdır” dedi. GDV verilerine göre bir önceki rekor, 13.9 milyar Euro ile 2021’de olmuştu. 2022 yılının sonunda yapılan tahminlerde sigortacılar daha düşük bir hasar rakamı öngörmüşlerdi. İstatistikler 1970’lerin başından beri tutuluyor. Rakamlara göre, sadece geçen yıl ağustos ayında meydana gelen fırtınalar 1.5 milyar Euro ile 2023 yılında meydana gelen toplam hasarın dörtte birini oluşturdu. Haziran ayında meydana gelen fırtınalar da yüksek hasara yol açmıştı. Buna karşılık sonbahar ve kış aylarında büyük ölçüde şiddetli fırtına yaşanmadı. En fazla hasar 2 milyar Euro ile Bavyera’da kaydedildi. Hessen 890 milyon Euro ile istatistiklerde ikinci sırada yer aldı.

Sigorta şirketleri geçen yıl 5.7 milyar Euro ödedi
ATÖLYE ÜCRETLERİ ARTTI
GDV, kasko ödemelerinde de bir artış kaydetti. Buna göre fırtına ve dolu nedeniyle sigortalanan ortalama hasar 4 bin 100 Euro’ya ulaştı. Bu rakam 1984’te 4 bin 700 Euro ve 2021’de 4 bin 300 Euro ile en yüksek seviyedeydi. GDV’den yapılan açıklamada, yüksek maliyetlerin nedeninin yedek parça fiyatlarındaki artış ve yüksek atölye ücretleri olduğu ifade edildi. Sigorta şirketlerine bir kötü haber ise meteoroloji uzmanlarından geldi. Buna göre, iklim krizi nedeniyle aşırı hava olayları daha sık meydana geliyor.

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#AVRUPADAN HABER#GDV#Jörg Asmussen

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