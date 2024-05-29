Sigorta şirketleri geçen yıl 5.7 milyar Euro ödedi

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BERLİN’de yaptığı açıklamada bu rakamın 2022 yılına kıyasla 1.7 milyar Euro daha fazla olduğunu ifade eden GDV Genel Müdürü Jörg Asmussen, “Bunun başlıca nedeni motorlu taşıtlarda meydana gelen ciddi ve pahalı dolu hasarıdır” dedi. GDV verilerine göre bir önceki rekor, 13.9 milyar Euro ile 2021’de olmuştu. 2022 yılının sonunda yapılan tahminlerde sigortacılar daha düşük bir hasar rakamı öngörmüşlerdi. İstatistikler 1970’lerin başından beri tutuluyor. Rakamlara göre, sadece geçen yıl ağustos ayında meydana gelen fırtınalar 1.5 milyar Euro ile 2023 yılında meydana gelen toplam hasarın dörtte birini oluşturdu. Haziran ayında meydana gelen fırtınalar da yüksek hasara yol açmıştı. Buna karşılık sonbahar ve kış aylarında büyük ölçüde şiddetli fırtına yaşanmadı. En fazla hasar 2 milyar Euro ile Bavyera’da kaydedildi. Hessen 890 milyon Euro ile istatistiklerde ikinci sırada yer aldı.